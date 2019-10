CGR aprueba auditoría a Petronic

La Contraloría General de la República anunció el jueves una auditoría especial a la empresa local Petronic sobre la ayuda que recibe de Venezuela.



''Existe preocupación de este órgano en saber si esa ayuda, que en teoría es para beneficiar al pueblo nicaragüense, está siendo canalizada adecuadamente o si está generando endeudamiento público'', dijo el contralor, Lino Hernández.



Petronic es parte también de Albanisa, otra compañía formada en asociación con la estatal venezolana PDVSA, a través de la cual se supone se canalizan recursos de Venezuela para proyectos de desarrollo.



Agregó que cuatro de los cinco colegiados del organismo acordaron que ''era conveniente hacerlo, tanto para la institución como para responder a las interrogantes de los medios de comunicación y la sociedad civil referente a la ayuda venezolana''.



Hernández dijo que examinarán los ingresos y egresos de la empresa, particularmente en las cuentas de inversiones. No precisó cuando iniciarán la fiscalización, solo que en los próximos 10 días organizarán los equipos que se encargarán de la tarea.



Petróleo y otros artículos son enviadas por el presidente Hugo Chávez de Venezuela como parte de la Alternativa Bolivariana de la Américas, ALBA, a la cual se incorporó el gobierno del presidente Daniel Ortega desde 2006.



Nicaragua no tiene deuda con Venezuela



El diputado liberal, Francisco Aguirre Sacasa, aseguró durante una sesión del congreso, que quienes creen que Nicaragua tiene una deuda con Venezuela por el suministro de petróleo ''se equivocan''.



Agregó que lo que existe es un ''acuerdo marco'' firmado por Ortega y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a comienzas de 2007 que ''no es un endeudamiento''.



''Ni una sola deuda venezolana se ha aprobado acá y no existe ninguna deuda para con Venezuela'', sostuvo el legislador, quien cuestionó la efectividad de la ayuda enviada por el país petrolero pues a su parecer ''el pueblo nicaragüense no ha experimentado ningún beneficio. No está pagando menos por la gasolina, el diesel, el queroseno, ni por el gas natural, ni recibiendo viviendas, carreteras, escuelas u hospitales que se construyan con esa ayuda''.



Afirmó que era importante aclarar el asunto, ''para que ningún gobierno venezolano del futuro venga acá a querer a pasarnos a nosotros una cuenta para una deuda inexistente''.



Políticos de oposición y analistas estiman que la ayuda venezolana al gobierno de Ortega alcanza los 300 millones de dólares.



El economista Néstor Avendaño dijo durante un foro sobre el tema, que la falta de transparencia en la cooperación de Venezuela ''debilita la gobernabilidad en Nicaragua y fomenta la corrupción''.