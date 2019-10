Quito niega existencia de video en que mexicana admita lazos con FARC

Quito no dispone de ningún video en que la mexicana Lucia Morett, sobreviviente del ataque colombiano contra las FARC en Ecuador, haya admitido conocer al abatido Raúl Reyes o tener planes para integrar una red de esa guerrilla en su país, dijo el jueves un ministro.



En declaraciones a la AFP el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, desmintió la información de un diario capitalino, según la cual, Morett reconoció en un video grabado por los militares haber tenido tratos con los rebeldes colombianos.



"No existe ningún video en que la señorita Lucía Morett declare haberse entrevistado con Raúl Reyes o declare que su misión era la conformación de un núcleo de las FARC en México. Eso es un invento", sostuvo el funcionario.



Morett, quien viajó a Nicaragua después de recibir la alta médica, sobrevivió junto con otras dos mujeres al bombardeo colombiano del 1 de marzo en que murió Reyes y otra veintena de personas, incluidos cuatro estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento atacado.



La incursión desató una severa crisis que mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Quito.



Una versión periodística señaló que la joven de 24 años reconoció sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en un video que fue filmado por las tropas ecuatorianas que la rescataron del lugar del bombardeo.



El 14 de abril Morett negó a la prensa ecuatoriana cualquier relación con el movimiento rebelde, enfatizando en que si quiera pudo ver a Reyes a pesar de que estaba en su campamento.



La mexicana ha insistido en que viajó hasta el escondite del jefe rebelde para realizar una investigación académica.



"Tenemos una entrevista que le fue realizada a (Morett) apenas fueron evacuados los heridos de la zona (del bombardeo), pero no hay diferencias con respecto a sus declaraciones (posteriores)", agregó el ministro Ponce.