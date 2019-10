Bolivia se tensiona

El presidente Evo Morales llamó ayer jueves “al pueblo y a las fuerzas armadas a defender la unidad” en el país, frente al proyecto autonomista que impulsa la región de Santa Cruz, cuyos dirigentes han pedido “misiones humanitarias de prevención” para evitar posibles brotes de violencia en un referendo convocado para el cuatro de mayo.



“Por encima de cualquier reivindicación regional, primero es la unidad del país. Hago un llamado al pueblo y a las fuerzas armadas a defender la unidad”, dijo el mandatario en un discurso por el aniversario de la Fuerza Naval Boliviana. No es primera vez que hace el llamado.



A los militares retirados les dijo que no pueden “traicionar” a sus camaradas activos, ante versiones no confirmadas de que aquellos estarían apoyando a líderes autonomistas.



En la misma ceremonia, el comandante naval, almirante José Cabas, dijo que “las fuerzas armadas no son enemigas de la población”. “La patria es eterna, y nosotros, las personas y nuestras diferencias, son pasajeras”, apuntó Cabas.



Notas a ONU y OEA

En tanto, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, anunció a periodistas que envió notas a la ONU, la Unión Europea, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a países vecinos, para que envíen “misiones humanitarias de prevención” para evitar hechos de violencia, tras el anunció de grupos afines al gobierno de impedir la instalación de ánforas en algunas poblaciones de Santa Cruz.



Otras tres regiones siguen los pasos de Santa Cruz, y han llamado a referendo en junio para someter a consulta sus estatutos.



Ortiz, dirigente de Podemos, principal partido de oposición, viajó ayer jueves a Colombia y México para explicar la situación “desde una perspectiva distinta al oficialismo”.



La OEA anunció que no enviarán observadores a la consulta cruceña porque el gobierno no lo ha solicitado. En tanto, la oposición regional gestiona la llegada de veedores como una forma de validación de su referendo.



La Corte Nacional Electoral ha señalado recientemente que no reconocerá los resultados de esa consulta, porque no se ajustó a la legalidad.



Suspenden marcha indígena

En Santa Cruz, el dirigente Diego Jardín, declaró a la emisora Fides la suspensión de una marcha indígena a esa capital en rechazo al estatuto, para evitar mayores tensiones. Pedro Nuni, otro líder originario, dijo que los indígenas no votarán en la consulta.



Pero hay grupos entre los indígenas que apoyan a los autonomistas, quienes aspiran a lograr su propia autonomía. El líder cívico cruceño, Branko Marincovik calificó como una buena noticia la suspensión de la marcha.



Morales, para quien el estatuto de autonomía de Santa Cruz es “ilegal y separatista”, recibió respaldo de sus aliados de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), que el miércoles aprobó en Venezuela un apoyo al mandatario boliviano.



Ese mismo día, la OEA escuchó el informe del ex canciller argentino Dante Caputo, quien visitó el país como emisario del secretario general José Miguel Insulza. Caputo dijo que “están dadas las condiciones para iniciar un proceso de negociación prudente”, pero a la vez subsistía “un ambiente generalizado, donde la tensión y las diferencias pueden convertirse en enfrentamientos y violencia”.



En medio de esas pugnas, la Embajada estadounidense en La Paz dijo en un comunicado, que el referendo autonomista “es un asunto netamente interno de Bolivia y de los bolivianos”, frente a denuncias del gobierno en sentido de que el embajador Philip Goldberg apoya a los promotores de esa consulta.