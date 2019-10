Reprimen a estudiantes

La Policía reprimió con chorros de agua a presión, gases lacrimógenos y detenciones selectivas a miles de estudiantes que protestaron ayer jueves contra la Ley de Educación vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, y el proyecto con el que la presidenta Michelle Bachelet pretende sustituir esa normativa.



Los manifestantes corrían unas cuadras para escapar de la acción de las autoridades y volvían a reagruparse. Estimaciones policiales preliminares hablan de unos 200 detenidos en varias ciudades.



En Santiago, los desórdenes empezaron luego de que unos 1,000 estudiantes de secundaria intentaron prolongar una marcha que sólo estaba autorizada por unas pocas cuadras y fueron dispersados por las fuerzas especiales antimotines.



La tónica fue una serie de escaramuzas y carreras, con los estudiantes interrumpiendo el tránsito y la Policía reprimiéndolos.



Tras un par de horas de manifestaciones, unos 800 alumnos se refugiaron en el interior de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.



Protestas en varias ciudades

Las protestas se repitieron también en las ciudades de Concepción, Valdivia y Temuco, en el sur.



Los estudiantes exigen, igual que hicieron en 2006, que la enseñanza vuelva a la tutela del Estado para terminar con la “municipalización’’ de la enseñanza, por las enormes diferencias económicas que hay entre las escuelas públicas y las privadas.



Otras demandas incluyen definir “democráticamente’’ el concepto de calidad educacional, implementar en todo el país la jornada escolar completa y pasajes gratuitos en el transporte público, que actualmente representan el 31.5% del pasaje adulto.



En 2006, Bachelet enfrentó una crisis cuando millares de estudiantes paralizaron la educación y ocuparon escuelas en todo el país. La mandataria debió ceder a muchas de las exigencias y cambiar a su Ministro de Educación.



La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza vigente fue firmada por el ex dictador Augusto Pinochet, 1973-1990, un día antes de dejar el poder, consagrando la educación municipalizada.



Tras las revueltas de hace dos años, Bachelet envió hace un año al congreso su proyecto de Ley General de Educación (LGE) que reforma los procesos de admisión a las escuelas, el currículo, entre otras cosas, y está en las etapas preliminares de discusión en la Cámara de Diputados.



Un vocero estudiantil, Nicolás Pineda, dijo que “esta ley no nos representa, no soluciona ninguna de nuestras demandas’’.



Uno de los cambios concretos de 2006 a este año en materia educacional son el incremento de los fondos para la educación. En mayo se destinarán 650 millones de dólares extras, dejando el presupuesto en 5,000 millones de dólares.