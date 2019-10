El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

24 Abril 2008 |

7:02 p.m. |

END

Marina de EU restablece flota para el Caribe y América Latina

WASHINGTON / AFP

La marina de EU anunció ayer jueves el restablecimiento de su Cuarta Flota, para dirigir una mayor presencia naval estadounidense en el Caribe y América Latina. A partir del 1 de julio, la flota tendrá la responsabilidad operacional sobre los barcos de la marina enviados a la región desde las flotas estadounidenses del Atlántico y el Pacífico, según la marina. El almirante Gary Roughead, jefe de las operaciones navales, dijo que la decisión de establecer una flota aparte para la región “reconoce la gran importancia de la seguridad marítima en el sur del Hemisferio Occidental (América)”. “Este cambio refuerza nuestro énfasis en la región, empleando fuerzas navales para construir confianza entre las naciones a través de esfuerzos de seguridad marítima colectivos que se concentren en amenazas e intereses comunes”, dijo Roughead.



Bush se reúne con Abbas; confía en creación de Estado palestino

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush expresó ayer jueves nuevo optimismo sobre la creación de un Estado palestino, en un intento por apuntalar el tambaleante proceso de paz en Medio Oriente. En una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca con el presidente palestino Mahmud Abbas, Bush dijo que mantenía la confianza en que la creación de un Estado palestino se concretará antes de que abandone el cargo, en enero de 2009. “Creo que es en el interés de Israel y del pueblo palestino contar con líderes dispuestos a trabajar para concretar ese Estado”, dijo Bush.



Ex obispo Lugo recibe a Nuncio del Vaticano

ASUNCIÓN / AP

Fernando Lugo recibió ayer jueves con evidente alegría la visita del nuncio apostólico del Vaticano, monseñor Orlando Antonini, quien anticipó que “en los próximos días” se difundirá una declaración del papa Benedicto XVI en relación con la elección del ex obispo como presidente del Paraguay. Luciendo una amplia sonrisa, el próximo presidente paraguayo estrechó la mano de monseñor Antonini, al posar para los fotógrafos en su casa, en un barrio en las afueras de Asunción. La Iglesia Católica se opuso con dureza a la decisión del ex obispo de participar en política, y a su renuncia al cargo el 25 de diciembre de 2006.



China tiene tantos usuarios de internet como EU

BEIJING / AP

La creciente población de China que tiene acceso a internet ha subido a 221 millones de personas, y ha empatado con Estados Unidos en el primer lugar entre los países con más usuarios de la red, informó la agencia noticiosa china Xinhua, según datos gubernamentales difundidos ayer jueves. La cifra señala el explosivo crecimiento del uso de la internet en China, pese a los esfuerzos del gobierno por bloquear acceso a material considerado “subversivo” o “pornográfico”. Fue un 61% de aumento sobre los 137 millones de usuarios de la internet a comienzos de 2007, de acuerdo a datos oficiales. China está detrás de Estados Unidos, Corea del Sur y otros mercados en materia de comercio online, y en otros aspectos financieros.



Canciller peruano rechaza “impertinencia” de Evo Morales

LIMA / AP

El canciller José Antonio García Belaunde consideró ayer jueves una “impertinencia” del presidente de Bolivia, Evo Morales, haber dicho que Perú sería el próximo miembro del llamado “eje del mal”. El diario limeño Correo informó que en una entrevista concedida al diario argentino Crítica, Morales saludó la victoria del ex obispo Fernando Lugo en las elecciones presidenciales de Paraguay, destacando el fin de “otro gobierno pro-yanqui” (Estados Unidos) en la región. Correo dijo que cuando se le preguntó a Morales cuál sería el siguiente paso del llamado “eje del mal”, que alude a los gobiernos de tendencia izquierdista de Venezuela, Bolivia y Ecuador, Morales respondió: “El siguiente paso es Perú y Colombia”. “Es una impertinencia lamentable”, sostuvo García Belaunde. Él (Morales) probablemente reaccionaría de una manera muy estrepitosa si (el comentario) viniera de parte nuestra”, declaró a la emisora CPN.



Uribe mantiene misterio sobre reelección y defiende a asesor

BOGOTÁ / AP

El presidente Álvaro Uribe mantuvo ayer jueves el misterio sobre si buscará o no una segunda reelección, y defendió a José Obdulio Gaviria, uno de sus asesores, quien es primo del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Uribe, en una extensa entrevista con la radio RCN, también se refirió al caso de su primo segundo, el ex senador Mario Uribe, detenido esta semana por presuntos lazos con el paramilitarismo. El mandatario afirmó que si había pruebas en contra del ex congresista, la Fiscalía General tenía que cumplir con su trabajo y capturarlo. En alusión a la designación del actual fiscal general, Mario Iguarán, quien fue su viceministro de Justicia hasta 2005, el gobernante señaló que “cualquiera sea el fiscal, dando elementos probatorios para detener a Mario Uribe, lo tiene que hacer”.



Brasil: acusan a FARC de entrenar campesinos

BRASILIA / AP

Una autoridad de seguridad del Estado brasileño de Rondonia, acusó ayer jueves a la guerrilla colombiana de las FARC de apoyar a la Liga de los Campesinos Pobres, un movimiento caracterizado por medios de prensa como una organización armada. Según el secretario adjunto de Seguridad y Defensa de Rondonia, Cezar Pizzano, la Liga ha recibido orientaciones y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso.