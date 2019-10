La primera ciuadadela socialista de Venezuela, un sueño hecho de petróleo

Una ciudadela de 455 'petrocasas' blancas con techos rojos, bautizada como la "Primera comunidad socialista de Venezuela", encierra en el tórrido occidente del país la utopía chavista fabricada con plástico PVC: convertir hidrocarburos en desarrollo social.



A casi 10 años de llegar al poder, el presidente Hugo Chávez inauguró hace un mes el embrión de su proyecto socialista donde los pobres encuentren "la mayor suma de felicidad posible", gracias al sistema de autoconstrucción de viviendas prefabricadas.



En la comuna hecha de bloques de resina plástica producida por la estatal Corporación Petroquímica la vida se viste de rojo como una maqueta a escala del sueño bolivariano.



Una clínica de salud, con un médico cubano de la Misión Barrio Adentro, Ixe Amo, de 35 años, un mercado barrial subsidiado por el Estado; una casa de alimentación popular; una cancha de básquet y un parque infantil rodean el ícono mayor: un busto de bronce de Simón Bolívar, rubricado por Chávez.



Y frente a la plaza, los centros del poder: un local de la Reserva Nacional, una sede del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, y un local del Frente juvenil 'Francisco de Miranda', que comanda Mario Medina, de 34 años, apodado 'El Comandante'.



"Soy un hijo del comandante Chávez, un hijo de la revolución bolivariana", dice Medina, quien ya recibió seis cursos de organización social comunitaria en Cuba, su paradigma, donde algún día estrechó la mano al presidente Raúl Castro.



Cuando se les pregunta si existe algún organismo opositor en la comuna modelo, la respuesta de sus sonrientes acompañantes de camisas rojas es una rotunda exclamación a coro: "¡Nooo!".



Medina conoce el experimento gemelo en la isla comunista, en Cienfuegos, con 100 'petrocasas' de PVC para trabajadores de una refinería binacional, modelo para otras que se levantarán en Nicaragua, Dominicana y Perú.



El médico cubano de pelo largo y coleta se excusa por no tener autorización para declarar, pero relata que atiende de 30 a 40 personas al día, y que después de tres años quiere volver a la isla: "la patria es la patria y uno extraña mucho".



El principal líder de la comunidad, Belfrán Chávez, sin parentesco con el presidente pero de origen llanero como él, es un joven de 28 años que recibió un balazo en la cabeza en un asalto, convencido de que es un predestinado que se salvó por un milagro para guiar a su gente empobrecida.



"Cuando escuché que los doctores me enviaban a la morgue, muerto, Dios me habló y me dijo: 'regresa para una misión con tu pueblo'", relató a la AFP el fervoroso líder de 2.500 adultos que salieron del desamparo.



Impelido por lo que considera un soplo divino, el 21 de enero de 2005 Belfrán lanzó "el grito de invasión" y comandó como un Moisés popular a casi 500 familias desamparadas que ocuparon un páramo de terrenos polvorientos en Guacara, un suburbio de Valencia (100 km al suroeste de Caracas).



Allí levantaron una destartalada villa miseria con lienzos de cartón y madera, techos de zinc y lonas: la bautizaron Organización Comunitaria Nuestra Señora de Coromoto.



Pero a la vez encontraron la clave de acceso a la beneficencia social: fundaron un Consejo Comunal, la estructura paralela al poder municipal que configura los nervios del Poder Popular socialista.



Chávez sostiene que los consejos comunales son para "transferir poder al pueblo" y les entregó 1.600 millones de dólares en 2007 y 400 más en lo que va de 2008; pero sus críticos señalan que sólo concentra más poder en sus manos, basado en el clientelismo y asistencialismo.



Apuntando hacia una triste villa miseria vecina que espera su turno, con las ruinas de un rótulo que reza "Organización comunitaria Dios Todopoderoso", el líder comunal señala el abismo que la separa de las impecables casas de plástico blanco.



"Este es el verdadero socialismo cristiano, la comunidad socialista piloto a nivel nacional y mundial", afirma el joven fervoroso.



En las calles aún en obras, un calor sofocante seca el pasto sembrado sobre terrenos terregosos, languidecen palmeras y ya se nota la basura.



"Es un sueño pasar de la miseria a una vivienda digna", dice Gladis Yánez, abrazada a sus tres hijos, frente a su nueva casa de 75 metros cuadrados, y bajo un retrato de Chávez, suspira: "¡Mi comandante!".