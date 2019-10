Gira de canciller de Francia para hablar de secuestrados

El canciller de Francia, Bernard Kouchner, realizará a partir de la próxima semana una gira por Colombia, Ecuador y Venezuela para tratar entre otros temas el de secuestrados en manos de las FARC, como la ex candidata presidencial colombo-francesa, Ingrid Betancourt, dijeron el viernes funcionarios.



Tras una reunión en la cancillería colombiana con el ministro del Exterior, Fernando Araújo, el embajador francés, Jean Michael Marland, dijo a los periodistas que Kouchner estará el lunes en Bogotá y después irá a Quito y a Caracas.



En Colombia, el ministro francés se entrevistará con el presidente Alvaro Uribe y el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, indicó el embajador sin ofrecer otros detalles de la agenda.



La gira por los tres países tiene cuatro propósitos, dijo el diplomático, primero ''por supuesto hablar del acuerdo humanitario y hacer una nueva evaluación de la situación, esto de la misión humanitaria de los tres países facilitadores que vino a Colombia hace unos días''.



Los otros tres objetivos están relacionados con tratar temas bilaterales, destacar el interés francés en la región y discutir asuntos sobre la cumbre de países de América Latina y la Unión Europea, prevista para mayo en Lima.



Delegados de Francia, Suiza y España trabajan, a pedido de Colombia, en conseguir un intercambio o canje de secuestrados en manos de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a cambio de guerrilleros en prisión.



En un intento de prestar asistencia médica a algunos de esos rehenes como Betancourt, que estaría muy debilitada tras seis años de cautiverio en la selva, Francia envió el 3 de abril un avión con delegados y médicos a Colombia, pero los rebeldes dijeron que esa misión no había sido coordinada con ellos y la nave retornó a Francia siete días después de su arribo.



El presidente de Francia Nicolas Sarkozy ha insistido en que deben reactivarse gestiones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, frente a los rebeldes para lograr liberaciones, pero Bogotá mantiene que los delegados de los tres países europeos y la iglesia católica colombiana son los únicos autorizados para tales contactos.



Quizá anticipando que será esa la postura que se le ratifique al canciller francés el lunes, el presidente Uribe dijo en la jornada en una entrevista con la emisora La FM que seguirán trabajando con los delegados europeos.



''Me dijo el Comisionado (de Paz, Restrepo) que el canciller francés venía para Colombia...con mucho gusto aquí hablaremos con él'', dijo Uribe, pero ''yo no puedo decirle nada más, que repetirle esto'', que los únicos autorizados para las gestiones son los delegados de los tres países europeos.