Superdelegados podrían definir candidato

Los demócratas Hillary Clinton y Barack Obama continuarán sus campañas más fuertes que nunca, luego de una semana en que la victoria de la ex primera dama en Pensilvania infundió nueva fuerza a su lucha por la nominación presidencial del partido, que podrían finalmente definir los “superdelegados”.



El martes, Clinton, senadora por Nueva York, y Obama, senador por Illinois y quien lleva la delantera en la interna demócrata, se enfrentaron en Pensilvania, con la ex primera dama como favorita.



El resultado oficial arrojó una ventaja de 9.4 puntos porcentuales para Clinton, que obtuvo 54.6% de los votos y se aproximó así a la cifra que la mayoría de los analistas consideraba necesaria para que la senadora continuara en carrera, luego de varias derrotas a manos de Obama.



La victoria le dio a Clinton nuevos bríos, pero no definió la interna del partido de oposición, que podría verse obligado a dilucidar quién será su candidato mediante el voto de sus convencionales.



Son dos las primarias que restan por celebrarse en estados clave para los demócratas, ambas el próximo seis de mayo: una es en Carolina del Norte, en donde Obama tiene una ventaja de 15.5 puntos sobre Clinton en los sondeos, y la otra en Indiana, donde la senadora tiene 2.2 puntos de ventaja sobre su rival, de acuerdo con el sitio independiente RealClearPolitics.



Sin embargo, el nombre del postulante demócrata para enfrentar al republicano John McCain en la pugna por la Presidencia de Estados Unidos, podría tener que definirlo el Partido Demócrata mediante el voto de sus convencionales, y, en particular, de los llamados “superdelegados”.



Estos convencionales son los únicos que en la convención partidaria, que tendrá lugar a inicios de setiembre, podrán votar por la opción que deseen, en tanto que los “delegados ordinarios” deberán votar por el candidato que resultó vencedor en las primarias de su circunscripción electoral.



En la cuenta por el voto de los delegados partidarios, Obama acumula 1,716 voces contra 1,588 de Clinton, pero ninguno de los dos está en capacidad de alcanzar los 2,025 necesarios para obtener la nominación.



Clinton argumenta que ella puede derrotar al republicano McCain y que ha demostrado que tiene fuerza suficiente para ser la candidata del partido y reunir el voto de las mujeres y la clase media.



“Creo que en el curso del último mes demostré una fuerza verdadera. Esto se verificó el martes (en Pensilvania). Y es este tipo de fuerza la que los superdelegados toman en cuenta”, dijo Clinton el miércoles a la televisora NBC.



La campaña de Obama rechaza que Clinton sea quien puede obtener el voto de las mujeres y la clase media.