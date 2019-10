Lugo asumirá con sandalias, sin traje ni corbata

El ex obispo católico Fernando Lugo asumirá la presidencia paraguaya en agosto “vestido con modestia, a la altura del pueblo’’, anunció ayer viernes su hermana Mercedes, agregando que irá a la ceremonia “con sandalias y camisa blanca, sin traje ni corbata’’.



Lugo terminó el domingo con seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado al ganar las elecciones generales con el 41% de los votos, venciendo a la candidata oficialista Blanca Ovelar, que obtuvo sólo el 31% de los sufragios.



“Mi hermano me dijo que irá vestido con modestia, a la altura del pueblo, a la ceremonia de traspaso de poder previsto para el 15 de agosto’’, dijo Mercedes en conferencia de prensa.



La futura “primera dama’’ agregó que las sandalias de color marrón, la camisa blanca sin corbata ni traje es la vestimenta elegida por el mandatario electo, “porque somos personas humildes, gente de pueblo’’.



Lugo confirmó que el fin de semana estará en su pueblo natal de San Pedro del Paraná, a 380 kilómetros al sureste de la capital, en donde tras recibir un homenaje de sus amigos de infancia y familiares, se dedicará al descanso “luego de varios meses de mucha actividad’’, según lo señaló en una reunión con periodistas.



Volverá a Asunción el lunes para enfrentar sus tareas tendientes de formar su gabinete de ministros. Agregó que, incluso, mirando 2013, cuando terminará su mandato, “espero tener una vida apacible, más bien de contemplación’’.



La virtual primera dama, por su lado, confesó haber rechazado a un par de representantes de alta costura y de marcas internacionales de ropa que ofrecieron en las últimas horas vestirla con elegancia.



“La ropa no es fundamental, lo importante es el sentimiento que la persona tiene para servir al pueblo’’, comentó.