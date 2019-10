El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Desalojan sede del Congreso tras 16 días de ocupación

MÉXICO / AFP

Los legisladores de la izquierda mexicana, segunda fuerza parlamentaria, desalojaron ayer viernes las salas centrales de ambas cámaras del Congreso tras 16 días de ocupación, al haber acordado que se realice un amplio debate sobre un polémico proyecto de reforma petrolera. “Hemos decidido dar por concluida esta etapa de las acciones de resistencia civil pacífica”, incluida la toma del Parlamento, que la izquierda mexicana inició el 9 de abril pasado contra un proyecto oficial de reforma de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo Carlos Navarrete, líder de la izquierda en el Senado. “Logramos que se aceptara un gran debate nacional” sobre la iniciativa oficial y “evitamos la privatización de Pemex y la violación de la Constitución”, aseguró Navarrete.



Tiburón mata a persona en playa de San Diego

SOLANA BEACH, CALIFORNIA / AP

Un tiburón atacó y mató ayer viernes a un nadador que se entrenaba en el mar con un grupo de atletas de triatlón, frente a la costa del condado de San Diego, dijeron las autoridades. Un hombre, de entre 55 y 60 años, nadaba con otros en la playa de Tide Beach hacia las 7 de la mañana, según una declaración aparecida en la página web de Solana Beach. La víctima, cuya identidad no fue divulgada, fue llevada a un puesto de salvavidas para que recibiera cuidados de urgencia, pero la declararon cadáver, agregó la nota.



Modelo económico no cambiará, dice nuevo ministro argentino

BUENOS AIRES / AP

Aunque hay problemas inflacionarios y un fuerte descontento del sector agropecuario, el designado ministro de Economía, Carlos Fernández, dijo ayer viernes que no se apartará de la política que impulsa el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Horas antes, su antecesor, Martín Lousteau, renunció a su cargo precisamente porque el gobierno había hecho caso omiso a recomendaciones suyas para cambiar parte del plan económico, que es la base del trazado por el esposo de la presidenta, y anterior mandatario, Néstor Kirchner. Conocida al filo de la medianoche, la renuncia de Lousteau es la primera de un ministro desde que Cristina Fernández asumió la presidencia el 10 de diciembre pasado. Lousteau, de 37 años, y el ministro de Economía más joven que tuvo Argentina, no hizo declaraciones.



Alarma en Japón el aumento de suicidios con gases

TOKIO / AP

Por lo menos cuatro personas se suicidaron ayer viernes inhalando gases de detergentes, mezclados con otras sustancias químicas. Una ola de suicidios similares en Japón cobró unas 50 vidas este mes. Las autoridades están alarmadas por el súbito aumento de dichos incidentes --un promedio de dos por día según reportes de abril--, debido a que las sustancias químicas son fáciles de conseguir, y podrían además enfermar a peatones o personal de rescate. Un hombre de 47 años se mató el viernes en un hotel de lujo de Tokio, dijo un funcionario del departamento de bomberos, Toshiyuki Miyake. Las autoridades dijeron que los trabajadores de emergencia también hallaron a un hombre de 29 años muerto en su departamento en Tokio, un cincuentón, en un gimnasio en el norte de la ciudad, y otro hombre de poco más de 30 años en un departamento en la cercana Yokohama.



Ayudarán a familiares de indocumentados muertos el 9-11

NUEVA YORK / AP

Unos 25 inmigrantes indocumentados que han vivido en limbo legal durante años, tras perder familiares en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, podrán solicitar estatus legal sin temor a ser deportados, anunciaron las autoridades. Los inmigrantes, cuyos cónyuges o padres murieron en esos ataques, recibieron pagos por un promedio de 2.1 millones de dólares del federal Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de Septiembre, pero han tenido problemas para invertir esas sumas por encontrarse ilegalmente en Estados Unidos, dijeron sus abogados. Su situación legal impidió a sus abogados incluso facilitar información a las autoridades de inmigración y representantes legislativos que trabajan en el tema, dijo uno de los abogados, Debra Brown Steinberg.



Al menos tres muertos por automóvil bomba en Pakistán

PESHAWAR, PAKISTÁN / AP

Al menos tres personas murieron ayer viernes, cuando un automóvil bomba estalló cerca de una estación de Policía en una ciudad al noroeste del país, dándole fin a cinco semanas de tranquilidad tras la serie de detonaciones mortales que han plagado Pakistán. La bomba estalló entre la estación de Policía y un área de mercados en la ciudad de Mardan, alrededor de las 6 de la mañana (0100 GMT), dijo el jefe policial Akhbar Ali Shah. Agregó que dos civiles y un policía murieron, y 24 personas resultaron heridas, entre ellas nueve oficiales. Seis personas se encontraban en estado crítico en hospitales de Mardan y la capital regional, Peshawar.



Arrojan torta en la cara a columnista del New York Times

PROVIDENCE, EU / AP

Una estudiante universitaria enfrenta la posibilidad de sanciones disciplinarias, después que ella y otra persona arrojaran tortas de crema al columnista del New York Times y autor, Thomas Friedman, cuando empezaba un discurso en la Universidad Brown en ocasión del Día de la Tierra. Un video del incidente --ocurrido el martes-- incorporado a YouTube.com muestra a Friedman cuando saluda al público poco antes de que Margeree Little, estudiante avanzada de literatura inglesa, y un hombre no identificado, se abalanzan sobre el escenario. Friedman logró evitar la mayor parte de la crema, aunque le quedaron manchadas la nuca y la camisa, y luego parece resbalar sobre la crema vertida sobre el piso. Bajó del escenario para limpiarse y luego pronunció su discurso.