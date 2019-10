15 muertos en tiroteo entre sicarios en México

Dos reos resultaron muertos en el interior de una cárcel el sábado cuando un pandillero les disparó, indicaron las autoridades.



''Fue aparentemente un asunto personal. El pandillero les disparó directamente a las dos personas; el resto de la población detenida no tuvo ninguna participación en este hecho'', dijo el sábado a la AP Nery Morales, vocero del sistema penitenciario.



Las autoridades informaron que la guardia de presidios desarmó al recluso, quien no ofreció resistencia. Hasta el momento no hay información que indique cómo entro el arma al centro penitenciario.



El incidente ocurrió en la Granja Penal Canadá, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad. Horas después las autoridades iniciaron una requisa en la cárcel.



''Se enviaron a las fuerzas especiales y al grupo de acción rápida'', indicó el vocero de gobernación Ricardo Gatica.



Durante el incidente otra persona resultó herida en el muslo por los disparos, aunque se encuentra estable, indicó Morales.