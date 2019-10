Experto duda de proyecto nuclear sirio denunciado por EU

Un experto nuclear vinculado a la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) expresó este sábado sus dudas sobre la veracidad de las acusaciones de Estados Unidos a Siria sobre presuntos planes para dotarse del arma atómica, con la ayuda de Corea del Norte.



Las fotografías difundidas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos “sólo muestran instalaciones en una primera fase de construcción. Es la fachada para algo, y las paredes no se parecen a las necesarias para un reactor de plutonio”, integradas normalmente por “un entramado complejo de tubos”, declaró a la AFP este experto bajo el anonimato.



Las agencias secretas estadounidenses presentaron el jueves a puerta cerrada a varios parlamentarios un video y varias fotos de una supuesta instalación siria destinada a albergar un reactor nuclear, que fue destruida durante un bombardeo de la aviación israelí el siete de septiembre de 2007.



No son estúpidos

Las imágenes tomadas del subsuelo no permiten deducir que se trataba de un proyecto de reactor de plutonio, una tecnología utilizada por Pyongyang como parte de sus programas nucleares, según este experto.



“Si los sirios hubiesen realmente querido construir un reactor de plutonio, habrían construido una instalación consecuente” sobre una superficie más extensa, sobre cimientos más importantes y con una red vial para el transporte del material, agregó.



“Además, es extraño decir que Siria habría querido copiar el reactor (norcoreano) de Yongbyon, puesto que es una tecnología vieja, de 40 años”, subrayó. “Hoy en día, se dispone de medios más modernos y no creo que los sirios fueran tan estúpidos”, observó este experto nuclear.