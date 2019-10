Protestas por libertad de policías que balearon a negro

Cientos de personas salieron a la calle este sábado en Nueva York para expresar su cólera tras la decisión, el viernes, de absolver a los tres policías que en 2006 acribillaron a balazos, el día de su boda, a un negro de 23 años, a la salida de una discoteca.



Los manifestantes desfilaron en las calles de Harlem, barrio del norte de Manhattan, entonando “no hay justicia, no hay paz” y llevando pancartas en las que escribieron cifras para recordar las 50 balas disparadas contra Sean Bell, que se encontraba desarmado.



Entre los manifestantes, Al Sharpton, militante histórico de la lucha por la consecución de los derechos civiles, exhortó a otras movilizaciones y actos pacíficos de desobediencia. “Sabemos estratégicamente cómo bloquear esta ciudad”, declaró Al Sharpton.



“Creyeron que estaban armados”



El juez Arthur Cooperman decidió el viernes abandonar las diligencias contra tres policías que el 26 de noviembre de 2006 persiguieron en coche un vehículo a la salida de la discoteca, disparando contra sus tres ocupantes, matando a Sean Bell e hiriendo a sus dos amigos.



Los policías justificaron el uso de sus armas diciendo que creyeron que los ocupantes del vehículo se encontraban armados, lo que no fue el caso.



El juez estimó que los policías no tenían responsabilidad criminal en la muerte de Sean Bell: “Los testimonios no fueron suficientes para demostrar que los policías se equivocaron al abrir fuego”.



El testimonio de los tres oficiales fue “más creíble que el de las víctimas”, precisó el juez en un comunicado.