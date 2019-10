El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

26 Abril 2008 |

6:38 p.m. |

END

Niño de 7 años provoca caos

PALM BEACH GARDENS, Florida, EU (AP)

La Policía indicó que un niño de siete años enfrenta cargos por robo de automóvil después de que tomó la camioneta de su abuela para irse a pasear.



El recorrido de ocho minutos dejó un rastro de daños el viernes en su vecindario de Palm Beach Gardens. El niño desbarató buzones, golpeó automóviles estacionados y postes de tránsito. La Policía señaló que el chico, que resultó ileso, condujo el vehículo hasta que se le cayó la rueda delantera derecha después de que le pegó a un poste. Ellen Lovejoy, portavoz policial, dijo que es improbable que sea sometido a juicio. Fue arrestado con el fin de que pueda recibir algo de ayuda, e hizo notar que el paseo representa “un comportamiento inusual para un niño de siete años”.



Cumbre definirá relación UE-Latinoamérica

LIMA (AP)

El canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, afirmó este sábado que la cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe decidirá el futuro de las relaciones entre ambos continentes. “Va a ser una cumbre importante en un momento estratégicamente decisivo en lo que debe ser la relación futura entre la Unión Europea y América Latina”, expresó Moratinos durante una visita a esta capital.



Aseguró que las relaciones entre el bloque europeo y Latinoamérica no sólo son “del punto de vista comercial, que es esencial, sino también del punto de vista político, social, tecnológico, para abordar los desafíos y retos de esta comunidad internacional del siglo XXI”.



Confirmó la asistencia del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero a la cita que se llevará a cabo a mediados de mayo en esta capital, y una futura visita del rey Juan Carlos en octubre. Moratinos habló con periodistas después de reunirse en el palacio de gobierno con el presidente Alan García y su colega anfitrión José Antonio García Belaunde, como parte de una gira que lo llevó a Haití y continúa hoy domingo en Argentina y mañana lunes en Brasil.



Diez mil obreros maquileros en paro en Ciudad Juárez

CIUDAD JUAREZ (MEX) / AFP

Al menos 10,000 trabajadores mexicanos de plantas maquiladoras de capital estadounidense están en paro técnico, percibiendo sólo el 50% de su salario, en Ciudad Juárez por los problemas de sus empresas matrices, informó este sábado una fuente sindical. Alrededor de 50 maquilas en la ciudad han tenido paros técnicos y “solamente la empresa Lear Corporation, una de las mayores empleadoras en Juárez, tiene actualmente a 4,500 empleados de línea descansando”, reveló el dirigente local de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Jesús José Díaz.



En el caso particular de Lear, productor de sistemas y componentes de interiores para autos, “ya pasaron de los paros técnicos (...) porque la semana concluyó con 300 trabajadores a los que liquidaron de manera formal”, agregó.



Las maquilas son un sistema de producción por el que las plantas en un país fabrican productos para exportar a otro a partir de materiales que importa de éste, libres de aranceles.



Turquía media entre Siria e Israel

DAMASCO (AP)

El primer ministro turco dijo este sábado que actúa como mediador entre Siria e Israel para tratar de reanudar las conversaciones de paz de bajo nivel entre los dos países rivales.



Recep Tayyip Erdogan hizo su anuncio después de una visita de cinco horas a Siria durante la cual se reunió con el presidente sirio Bashar Assad para conversar sobre dichos esfuerzos mediadores. Assad dijo que las conversaciones “se centraron en los medios de activar el proceso de una paz justa y amplia”. Elogió la iniciativa turca y dijo que Siria cooperará “en todo aquello que brinde seguridad y estabilidad a la región”. Su declaración fue difundida por la agencia noticiosa oficial siria. “Hubo una solicitud de Siria e Israel para este tipo de esfuerzo, y Turquía hará lo mejor posible a este respecto”, dijo Erdogan a su regreso a Turquía. “Esta gestión comenzará a menor nivel y, de ser exitosa, Dios mediante, concluirá con una reunión a mayor nivel”, agregó. Israel no comentó inmediatamente sobre la declaración de Erdogan.



Correa anuncia plan alimentario regional

QUITO (AP)

Varios gobiernos de América Latina prepararán una estrategia para enfrentar una eventual escasez de alimentos, dijo este sábado el presidente Rafael Correa, de Ecuador.



“Estamos hablando a nivel de presidentes de América Latina con la presidenta Argentina (Cristina Fernández), el presidente de Venezuela (Hugo Chávez), para tener una estrategia regional para prepararnos para la crisis de alimentos que se nos viene”, afirmó el mandatario en un programa radial. Agregó que “todas las proyecciones indican que va a haber escasez de alimentos y queremos hacer un mecanismo coordinado a nivel regional” para enfrentarla. Explicó que “si Ecuador tiene excedente de arroz, lo guardemos; (un gesto que) sea compensado por los demás países y al momento en que a Venezuela le falte arroz, lo mandamos allá o a Argentina, lo mandamos allá y viceversa”.



Turquía bombardea a kurdos en norte de Irak

ANKARA (AP)

Aviones y unidades de artillería turcas atacaron posiciones rebeldes kurdas en el norte de Irak en los dos últimos días, dijeron los militares turcos este sábado. El ejército indicó que el objetivo fueron kurdos que trataban de ingresar en Turquía para lanzar ataques.



Los blancos atacados están en las regiones de Zap, Avasin-Basyan y Harkuk, cerca de la frontera, donde se sabe que los rebeldes han mantenido bases en el pasado. En un breve comunicado este sábado, el ejército dijo que todos sus aviones habían retornado a salvo a su base después de “completar exitosamente su misión”. No hubo informes sobre bajas. Los militares dijeron que se extremaron en evitar la población civil. Firat, una agencia noticiosa pro kurda con sede en Europa, que suele difundir declaraciones de los rebeldes, dijo que aviones turcos bombardearon las mismas zonas en el norte de Irak el viernes por la noche y este sábado en la madrugada.