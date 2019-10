Richardson optimista tras Presidente prometió buscar reapertura de negociaciones con FARC

CARACAS / AP

El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, partió el domingo a Estados Unidos con la palabra del presidente Hugo Chávez de intentar reabrir las negociaciones para liberar a tres estadounidenses cautivos de la guerrilla de las FARC.



No obstante, el gobernante venezolano manifestó que ya no tiene el mismo sistema de comunicación que tenía con los guerrilleros.



''Nosotros perdimos contacto con las FARC, habíamos elaborado un sistema de contactos que fue pulverizado ahora, pero bueno... estaremos pendientes que vengan mejores oportunidades para ayudar a la causa humanitaria, el rescate, el intercambio de rehenes, de prisioneros'', dijo el domingo en su programa Aló Presidente.



Aunque sin un compromiso concreto para las familias de los rehenes estadounidenses, Richardson se mostró optimista con la actitud del mandatario venezolano, y así se lo informará a los parientes de los secuestrados, en cuya representación viajó hasta aquí.



''Logré las dos cosas que vine a hacer: primero Chávez acordó trabajar conmigo como mediador principal, pero no será el único, obviamente. Y segundo, dijo que estaba dispuesto a ayudar a reiniciar las negociaciones'', expresó Richardson a la AP, en una conversación telefónica después de entrevistarse con el presidente.



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) capturaron en 2003 a tres civiles estadounidenses contratados por el Departamento de Defensa de su país para labores antidrogas en Colombia. Los rehenes viajaban en un avión que cayó por razones no precisadas en las selvas del sur de Colombia.



Insiste en liberar a todos los secuestrados

Richardson promueve la liberación de sus compatriotas, pero insistió en tratar de liberar también al resto de los secuestrados, con preocupación especial por la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt.



‘’Estoy preocupado por su salud (de Ingrid). En un conflicto como éste es fácil olvidar a aquellos seres humanos cuyas familias están sufriendo porque además están enfermos y es necesario sacarlos de ahí’’, dijo.



Chávez dijo en su programa que Richardson era un ‘’viejo conocido’’, y como tal le comentó: ‘’El proceso humanitario se ha tornado muy difícil, sin embargo, yo le dije que estamos nosotros a la orden para tratar de ayudar’’.



El presidente colombiano Álvaro Uribe suspendió en noviembre la mediación de Chávez en el intento de canje humanitario entre el gobierno colombiano y los guerrilleros. Aun así, las FARC le entregaron seis rehenes al gobierno venezolano en enero y febrero de 2008, ‘’como desagravio por la cancelación que le hiciera Uribe’’, según las FARC.