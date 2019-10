El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Chávez amenazó con expropiar acería argentina

Caracas / AFP

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó este domingo con expropiar la acería Ternium-Sidor, recién nacionalizada, si antes del martes no llega un acuerdo con su propietario argentino Techint, sobre el valor de las acciones.



Ericq Pierre nuevo primer ministro de Haití

Haití, PUERTO PRÍNCIPE

El presidente de Haití, René Préval, designó este domingo al ex economista del Banco Interamericano de Desarrollo Ericq Pierre como nuevo primer ministro, informaron fuentes parlamentarias a la AFP.



“Fue Ericq Pierre el designado”, declaró telefónicamente a la AFP el senador Kelly Bastien. “La decisión se tomó después de una nueva reunión el domingo con el presidente Préval”, indicó por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Pierre-Eric Jean-Jacques.



Esta designación tiene lugar tras dos semanas de consultas de parte del presidente René Preval desde la destitución por el Senado del anterior primer ministro Jacques Edouard Alexis tras violentos disturbios por el aumento de los precios de alimentos y combustible.



Moqtada Sadr rechaza condiciones de Maliki

Iraq, NAYAF

El movimiento del clérigo radical chiíta, Moqtada Sadr, rechazó el domingo las cuatro condiciones impuestas por el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki para poner fin a la campaña gubernamental, con ayuda del ejército estadounidense, contra las milicias chiítas.



“El primer ministro parte del principio que su gobierno tiene derecho a hacer todo lo que quiere”, declaró a la AFP el portavoz de los sadristas Salah al Obeidi, quien reiteró el llamamiento en favor de un “diálogo objetivo” con las autoridades para afrontar la crisis.



El sábado, Maliki había declarado a la cadena Al Arabiya que imponía cuatro condiciones para poner fin a sus ataques contra todos los grupos armados, “no solamente el Ejército del Mahdi” (la milicia de Sadr).



“Entregar todas las armas pesadas, no inmiscuirse nunca en el trabajo de los departamentos gubernamentales, ni en la labor de la Policía y el Ejército y liberar a las personas desaparecidas”, precisó.



Caen 15 cohetes en Zona Verde de Bagdad

BAGDAD / AFP

Al menos 15 cohetes y obuses de mortero impactaron este domingo contra la Zona Verde de Bagdad, el sector ultraprotegido donde se ubican las instituciones iraquíes y la embajada estadounidense, anunció el Ministerio del Interior iraquí.



“Al menos 10 cohetes u obuses de mortero han impactado en la Zona Verde”, había informado en un primer momento a la AFP un responsable ministerial, que no pudo precisar si estos ataques habían causado víctimas. Fuentes estadounidenses elevaron posteriormente la cifra de proyectiles a 15.



Los ataques provocaron el pánico entre el personal de la embajada estadounidense, que rápidamente se protegió en un refugio, informó un responsable de la embajada.



En el último mes, más de 700 cohetes y obuses fueron lanzados, casi todos desde el barrio de Sadr City, feudo de la milicia chiíta, sobre Bagdad.



De éstos, 114 impactaron en la Zona Verde, provocando la muerte de dos empleados de la embajada estadounidense y de dos policías iraquíes.



EU amenaza a Zimbabue con sanciones de ONU

NUEVA YORK / AFP

La subsecretaria estadounidense de Estado para Asuntos Africanos, Jendayi Frazer, amenazó al gobierno de Zimbabue con sanciones de la ONU si no pone fin a la crisis post-electoral, en una entrevista difundida el domingo por la corporación británica BBC.



Si la situación política no cambia, “deberemos contemplar la posibilidad de sanciones multilaterales a través de la ONU”, declaró Frazer en la entrevista publicada en la página web de la BBC.



El Consejo de Seguridad de la ONU analizará el martes la crisis en Zimbabue. Dos de sus miembros permanentes, Estados Unidos y Gran Bretaña, han acentuado su presión sobre el presidente zimbabuense, Robert Mugabe, que lleva 28 años en el poder.



Frazer pidió el fin de la violencia en el país africano y aseguró que el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, debería encabezar el próximo gobierno.



Hamas impide entrega carburante en hospitales de Gaza

RAMALA / AFP

El ministerio palestino de Sanidad acusó este domingo al movimiento islamista Hamas de disparar contra camiones cisterna para impedir la entrega de combustible en los hospitales de Gaza.



“Miembros de Hamas abrieron fuego contra camiones cisterna que debían entregar carburante destinado a los hospitales de ese territorio”, denunció el ministerio en un comunicado publicado en Ramala (Cisjordania), donde se encuentra la sede de la Autoridad Palestina.



Hamas tomó el control de la franja de Gaza en junio de 2007 tras expulsar por la fuerza a Fatah, el partido del presidente palestino, Mahmud Abas.



La población de Gaza sufre las consecuencias de una “guerra del carburante” que enfrenta a Hamas e Israel desde hace tres semanas.



El movimiento islamista acusa a Israel de imponer “un sitio” para “retirarle concesiones políticas”, mientras que el Estado hebreo responsabiliza a Hamas de orquestar una campaña de penuria con fines “propagandísticos”.