Obama o Clinton deberán dejar contienda en junio

El presidente del Partido Demócrata, Howard Dean, dijo el lunes que uno de los dos precandidatos presidenciales de esa agrupación política deberá abandonar la lucha por la nominación luego de las primarias de junio, a fin de unificar al partido y buscar ganar las elecciones en noviembre.



Entretanto, el aspirante Barack Obama negó que la raza sea un ''factor decisivo'' en las elecciones de noviembre.



Dean no dijo cuál de los precandidatos deberá salir, sino que eso deberá ocurrir después de que los votantes demócratas hayan acudido a las primarias.



''Queremos que los votantes expresen su opinión. Eso terminará el 3 de junio'', dijo Dean en una entrevista para el programa de la cadena ABC ''Good Morning America''.



Dean dijo también que aunque las reglas del partido dicen que los superdelegados demócratas pueden aguardar hasta la convención del partido del 25 de agosto para tomar una decisión sobre quién los representará en los comicios presidenciales, entonces sería demasiado tarde para unificar al partido y derrotar al virtual candidato republicano, John McCain.



''Realmente no podemos tener una convención dividida. Si lo hacemos va a ser muy difícil sanar al partido después'', agregó Dean. ''Así nosotros sabremos quién es el candidato y eso nos dará dos meses y medio extras para conseguir que nuestro partido se una, sane sus heridas de tener una carrera dividida muy estrechamente y enfrentar al senador McCain''.



Dean dijo que él no tendrá que decirle a Hillary Rodham Clinton ni a Obama cuándo es el momento de abandonar la competencia interna.



Carolina del Norte e Indiana



Carolina del Norte e Indiana realizarán sus primarias demócratas el 6 de mayo. Obama tiene una ventaja clara en Carolina del Norte, según las encuestas. Los sondeos muestran una competencia más cerrada en Indiana entre ambos precandidatos.



Durante una entrevista transmitida el domingo, Obama dijo que la raza no es la razón por la que ha tenido dificultades para atraer los votos de la clase trabajadora, e insistió en que puede persuadir a los superdelegados no comprometidos mostrando que es ''el mejor capacitado no sólo para vencer a John McCain, sino para dirigir al país''.



Obama rechazó un reto que le hizo Clinton de enfrentarse en un debate antes de las primarias del 6 de mayo. ''No me estoy escondiendo, pero ya tuvimos 21 debates'', dijo Obama a la cadena de televisión Fox.