La Europa poscomunista se lo piensa mucho antes de hacer niños

Deseosos de asegurarse una carrera profesional antes de fundar una familia o inseguros ante el futuro en una región aún pobre, los europeos del Este se lo piensan mucho antes de hacer niños, contrariamente a la era comunista, cuando la natalidad era uno de los contados éxitos del sistema.



En 2006, en la mayoría de los diez países poscomunistas de la UE, el índice de fecundidad, es decir, el número hipotético de niños por mujer en edad de procrear, era sólo de 1,3.



Antes de la caída del comunismo, este índice era en todas partes cercana o igual al 2,1 necesario para estabilizar la población de un país, al margen de la inmigración.



El descenso de los nacimientos fue causado ante todo por el paso brutal a la economía de mercado. "Al principio de los años noventa, hubo un periodo económico muy duro, ingresos bajos y un mundo que cambiaba rápidamente", explica a la AFP Vlada Stankuniene, una de las demógrafas más eminentes de Lituania.



De repente, los ciudadanos tuvieron que empezar a arreglárselas solos. Con anterioridad, la falta de libertad se veía compensada con una forma de asistencia. "El Estado se ocupaba de todo, del alojamiento, del empleo, de la educación, de la salud", subraya Stankuniene.



Instituciones como las guarderías fueron con frecuencia las primeras víctimas de la reducción radical del papel del Estado. En la República Checa, su número bajó un 94% en 15 años, según la Asociación de Mujeres Checas.



Poco a poco, cambió el nuevo sistema y también las mentalidades. "Vemos nuevos valores, más individualismo, una necesidad de realizarse, una inversión en la carrera. Esto retrasa la fundación de una familia y el nacimiento de niños", explica Stankuniene.



En el momento de la caída del comunismo, la edad media del primer bebé para las mujeres era de unos 23 años en Europa del Este. En Polonia, el año pasado era de 25,6 años.



Pero, para Irena Kotowska, profesora de demografía en la Escuela de Economía de Varsovia (SGH), los países poscomunistas se han limitado a seguir con retraso una tendencia que empezó en los años sesenta en Escandinavia antes de ganar terreno en Europa del oeste y luego, del sur.



Estos últimos años, los gobiernos de la región empezaron a alarmarse y a lanzar programas de incentivos financieros para intentar parar la disminución de la natalidad.



En Rumania, según una ley votada en 2006, las familias reciben una prima de unos 50 euros por recién nacido, más un subsidio mensual de 65 euros hasta la edad de dos años. En Eslovaquia, el primer nacido da derecho ahora a 340 euros, los siguientes a 140 euros.



En Polonia, en 2006 se instauró una prima de nacimiento de 290 euros. Y desde 2007, los contribuyentes tienen derecho a una deducción fiscal anual de 335 euros por niño.



Más original, el Gobierno búlgaro decidió asimismo la semana pasada dispensar de reembolso el crédito otorgado para los estudios superiores a las jóvenes parejas que tengan al menos dos hijos, cinco años después de concluir sus estudios universitarios.



Vlada Stankuniene estima, sin embargo, que estas medidas no van a bastar. "Si el acento se sigue poniendo en la ayuda financiera, no podemos esperar un repunte de los nacimientos", considera.



"Lo que puede cambiar la situación es el crear empleos a tiempo parcial o en casa y también desarrollar los servicios de cuidado de niños, y en particular, de los menores de cinco años", dice.



Para Irena Kotowska, esto no será suficiente. Los hombres tendrán que acabar aceptando compartir en igualdad las tareas domésticas y educativas para que las mujeres acepten de nuevo tener un promedio de dos hijos, dice, y cita los ejemplos de Suecia y Finlandia, campeonas actuales de nacimientos en la UE.