Canciller boliviano: abstención o fraude en referendo

El canciller boliviano David Choquehuanca advirtió que el referendo que se realizará el domingo sobre la autonomía de Santa Cruz sufrirá un fraude o tendrá una amplia abstención.



Choquehuanca, que comenzó el lunes una visita a Cuba, afirmó que se trata de una maniobra política de grupos minoritarios que fueron afectados por las medidas de recuperación de los recursos naturales y las políticas sociales del presidente Evo Morales.



La consulta no fue aprobada por las autoridades electorales y organizaciones internacionales lo rechazaron.



''Si es que ellos no han montando el fraude va a haber abstención, posiblemente más del 50%'', declaró el canciller poco después de una reunión con su colega cubano Felipe Pérez Roque.



''Como gobierno no vamos a aceptar la implementación de estos estatutos autonómicos'', señaló.



Grupos opositores rechazaron el fin de semana frenar la consulta y sentarse a dialogar como se lo propuso la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente respaldó al gobierno y abogó por la ''integridad territorial'' de Bolivia.



Las autoridades califican como ''ilegal y separatista'' el estatuto autonómico.



Pérez Roque le expresó solidaridad: ''Quisiéramos también reiterarte nuestra firme oposición, nuestro rechazo a los intentos de dividir a Bolivia, de afectar la integridad territorial del Estado boliviano''.



Acuerdios con Cuba



Choquehanca abrió su agenda el lunes en la nación caribeña firmando tres acuerdos con la isla: uno de índole judicial, otro de protección de bienes patrimoniales para evitar el contrabando y un tercero de cooperación deportiva.



Su visita, que se extenderá hasta el jueves, se registró días después de que la familia de una becaria boliviana falleciera en la isla de causas naturales y su cuerpo repatriado sin cerebro.



Las autoridades cubanas informaron que la joven tenía una malformación congénita en su cerebro y debió retirárselo para la necropsia.



El canciller boliviano indicó que el caso quedó ''esclarecido totalmente'' y lamentó que ''intereses oscuros'' quisieran indisponer las relaciones de Cuba con la nación sudamericana.



Ambos Estados son fuertes aliados en la región. La Habana tiene un extenso programa de apoyo sobre todo en temas sociales.



Perez Roque indicó que dos mil médicos y enfermeros cooperantes cubanos han atendido 12 millones de consultas en dos años de ciudadanos bolivianos. También se operaron a 190 mil pobres de ese país, mientras hay unos cinco mil becarios estudiando en la isla.