Samaritanos dejan agua para indocumentados que cruzan la frontera

Raymundo Pineda apoyó su mano en un barril de plástico de 55 galones (208 litros). La parte de arriba estaba caliente por el sol. Pero al llegar al fondo se sentía más frío.



El barril parecía estar a medio llenar. Calculó que tenía unos 20 galones. Antonio Mejía sacó una manguera de una camioneta F-150 y colocó uno de sus extremos en una abertura del barril. La gravedad hizo el resto, y el barril se llenó con agua de un tanque que había en el vehículo.



Ese día, un pequeño grupo de gente llenó de agua siete barriles cerca de Naco, estado mexicano de Sonora. El agua es para los indocumentados que cruzan el desierto a pie, ingresando ilegalmente a los Estados Unidos.



Los barriles son llenados una vez por semana, aunque durante el verano pueden llenarlos dos veces. Los puestos --cinco al oeste de la ciudad y dos al este-- están marcados con banderas azules que se pueden divisar desde lejos.



Se trata de una iniciativa de la iglesia presbiteriana Frontera de Cristo de Douglas y Agua Prieta, de Ciudadanos para Soluciones en la Frontera, de Bisbee, y de una clínica de rehabilitación de Naco, conocida por sus siglas en español, CRREDA. Otras agrupaciones de la zona auspician programas similares a ambos lados de la frontera.



Cecile Lumer, de Ciudadanos para Soluciones en la Frontera, dijo que le llamó la atención el que se hubiese consumido tanta agua del primer barril.



''En esta época casi nadie cruza por aquí'', expresó. Acotó que hace poco la Patrulla de Fronteras suspendió las deportaciones de indocumentados a través de la oficina de inmigración de Naco.



Al inspeccionar otro barril, Lumer notó que el agua estaba medio verde. Había que reemplazar el barril con otro limpio, pero no tenían uno con ellos.



''Uno no debería beber de aquí'', expresó, mientras le decía a Pineda que añadiese 10 galones de agua fresca. ''Lo dejaremos por ahora. Es mejor que nada si uno se está muriendo de deshidratación''.



El tercer barril que inspeccionaron estaba lleno y no era necesario renovar el agua. Lumer destacó que la agrupación lleva detallados registros, los cuales indican que nadie tomó agua de ese barril en las últimas tres semanas.



Si nadie usa el agua de un barril durante cierto tiempo, el barril es colocado en otro lugar.



Mark Adams, coordinador de Frontera de Cristo, dijo que esa agrupación le paga a CRREDA una tarifa honoraria de 100 dólares al mes, además de 20 dólares para la gasolina de cada recorrido para llenar los barriles de agua.



También hay media docena de puestos con agua cerca de Agua Prieta, que son llenados por personal de CRREDA, con el mismo arreglo económico.



Pineda, quien es director de CRREDA en Naco, dijo que el centro de rehabilitación de adictos al alcohol y las drogas participa en el programa porque necesita fondos.



''No cobramos mucho dinero, pero cuando recibimos algo, eso paga por la luz, el teléfono, la televisión por cable'', declaró. El centro asiste a 35 hombres y cinco mujeres, incluidos diez enfermos mentales.



Lumer dijo que se propone instalar otros dos barriles de agua en zonas transitadas próximas a Naco.



Al Garza, director nacional de la organización Minuteman, que combate a los indocumentados, dijo que su gente tiene ''sentimientos encontrados'' en torno a los barriles porque es una iniciativa que puede ser vista como algo que estimula a que los indocumentados traten de cruzar la frontera.



''Es un tema medio confuso'', expresó. ''Comprendemos al gesto humanitario, pero al mismo tiempo consideramos que es como un imán. Es una forma atractiva de decir 'vengan, los invitamos, y no se olviden, tienen agua'''.



Garza dijo que los Minutemen no se oponen a la idea de dar agua. Asegura que su gente distribuyó más de 20.000 galones de agua y salvó la vida de más de 320 indocumentados.



''Pero no hicimos nada para estimularlos a que vengan'', acotó. ''Simplemente estamos en el lugar indicado, en el momento indicado, y siempre llevamos agua''.



Sostuvo que los puestos de agua pueden resultar incluso perjudiciales para los indocumentados, ya que allí pueden esconderse bandidos, que roban, violan o asesinan a la gente que en busca de agua.



Lumer afirmó que es común ver indocumentados cerca de los puestos y que ella lleva algunos alimentos en caso de que se tope con uno.