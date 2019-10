Costa Rica: 44% aprueba gestión de Arias

El presidente Oscar Arias cumple en mayo la mitad de sus cuatro años de gestión con la calificación positiva de un 44% de los costarricences que opinaron en una encuesta que la labor del mandatario es buena.



Otro 42% dijo que ha sido regular y solo un 13% respondió que mala, de acuerdo a la encuesta de la firma Demoscopía publicada el lunes por el diario Al Día.



En julio del 2007, fueron un 38,6% que calificaron bueno el trabajo de Arias, un 46,4% regular y un 14,4% como mala.



Entre los aspectos mencionados por los entrevistados destacaron que el gobernante está cumpliendo sus promesas de campaña electoral (57,6%) y que está administrando bien los recursos económicos del país (62,5%). A nivel personal lo definieron como alguien capaz, luchador, tomador de decisiones, respetuoso, sincero, leal y humilde.



La encuesta fue realizada entre el 3 y 17 de abril, con 1.202 personas y tiene un margen de error del 2,8 puntos porcentuales.



Para el presidente de Demoscopía, José Alberto Rodríguez, es ''atípico'' que en la mitad de su gobierno Arias goce de aceptación, ''pues con el tiempo la imagen de los presidentes tiende más bien a deteriorarse''.



Sobre el mandatario y su equipo en general, un 61% de los entrevistados manifestaron tener confianza, mucha o aceptable, en ellos y otro 58,2% consideró que no son necesarios los cambios en el gabinete.



En relación a los dos años que restan de gestión, un 56,8% coincidió con lo expresado por Arias en una reciente entrevista, sobre previsiones de menor crecimiento económico y un estancamiento de los índices de pobreza.



''No quisiera ser muy pesimista con ustedes... pero ciertamente que continúe bajando (la pobreza) es casi imposible y no es muy improbable que se pueda revertir su caída'', resaltó Arias al periódico La Nación del domingo.



Arias, quien el jueves dará su informe anual ante el congreso, cree que el país se verá afectado por la desaceleración en Estados Unidos.



''Este es un país muy dependiente, sobre todo de Estados Unidos y puede disminuir la inversión extranjera, el crecimiento, las exportaciones y la tasa de turismo'', apuntó.