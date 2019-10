Nuevo esfuerzo de Francia por rehenes en Colombia enfrenta el escepticismo

El canciller francés, Bernard Kouchner, inició hoy en Bogotá una gira que incluye a Venezuela y Ecuador, para romper el escepticismo y alentar nuevas gestiones por la libertad de los rehenes de la guerrilla de las FARC, entre ellos la colombo-francesa Ingrid Betancourt.



Kouchner llegó a Bogotá en un vuelo comercial y se dirigió a su hotel para reunirse con un grupo de ex rehenes de la guerrilla y la madre de Betancourt, Yolanda Pulecio.



"La cortesía nos obliga a escuchar al canciller francés a ver qué iniciativas quiere proponer" sobre el tema de los rehenes, señaló el canciller colombiano Fernando Araújo, antes de recibirlo en su despacho.



El canciller francés tiene previsto reunirse igualmente con el presidente Alvaro Uribe, quien ya anticipó su negativa a un posible pedido de restituir a su homólogo venezolano Hugo Chávez en el papel de mediador ante la guerrilla que interrumpió desde noviembre.



El presidente colombiano indicó que a través de su comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, le comunicó a Kouchner "que con mucho gusto aquí hablaremos con él, pero que no le puedo decir nada más que repetirle esto".



El presidente francés, Nicolas Sarkozy, señaló la semana pasada que considera necesario que el presidente Chávez "siga comprometido" en la liberación de los rehenes.



Un portavoz de la presidencia dijo hoy a la AFP que no se esperan "sorpresas" durante la visita, la segunda que Kouchner hace a Bogotá en poco más de dos meses.



"El es un amigo de Colombia y conoce muy bien las ideas firmes del presidente Uribe en torno a este tema", señaló el alto funcionario que requirió el anonimato.



La gira de Kouchner se produce un mes después de que las FARC rechazasen por "improcedente" el envío de un avión francés con equipo médico para atender en las selvas del sureste de Colombia a Betancourt y otros rehenes.



La realidad ahora es mucho más compleja. El propio Chávez declaró el domingo que perdió los contactos que tenía con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Chávez realizó entre agosto y noviembre su mediación, junto con la congresista opositoria colombiana Piedad Córdoba. Tras la suspensión de esas gestiones, la guerrilla entregó -entre enero y febrero- a seis rehenes a delegados enviados por el mandatario venezolano.



A pesar de estas liberaciones, las FARC tienen todavía en su poder a 39 rehenes que proponen canjear por unos 500 rebeldes presos, incluidos dos en Estados Unidos.



Para negociar el canje exigen que se desmilitaricen durante 45 días dos localidades del suroeste del país (800 km2), y que los rebeldes excarcelados regresen a las filas guerrilleras.



"El ambiente no es muy favorable para avanzar en el acuerdo humanitario, ni para los intereses del gobierno francés", comentó a la AFP el profesor de la Universidad Nacional Jaime Zuluaga, portavoz de la Asamblea de Organizaciones Civiles por la Paz.



Sin embargo, Zuluaga cree que existe una oportunidad de que Bogotá acepte la propuesta francesa de restituir a Chávez en la mediación y es que esta forme parte de una iniciativa que contemple a otros países.



Kouchner se encontrará además durante su gira con el clima de hostilidad diplomática entre Ecuador y Colombia, cuyas relaciones permanecen rotas desde la incursión colombiana que mató el 1 de marzo al número dos de las FARC, Raúl Reyes, en su campamento en el norte de Ecuador.



"No creo que (Kouchner) pueda hacer milagros y tener mucho éxito, pero sí puede abrir unos primeros espacios", señaló por su parte el dirigente comunista Carlos Lozano.



"Su visita a Venezuela y Ecuador puede ayudar a distender las relaciones con Colombia", añadió Lozano, director del periódico Voz del Partido Comunista.