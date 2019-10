Receptores de sangre artificial tienen 30% más mortalidad: estudio

La transfusión de sangre artificial provocó 30% de sobremortalidad respecto a la transfusión de sangre natural, concluyó un estudio publicado el lunes en la edición en línea de la revista de la Asociación Médica estadounidense (JAMA por sus siglas en inglés).



Los investigadores analizaron los resultados de 16 ensayos clínicos sobre cinco productos diferentes, probados sobre 3.711 pacientes.



Los resultados de estos ensayos, los primeros de los cuales terminaron a principios de 1996, muestran que un total de 164 pacientes tratados con sangre artificial murieron frente a 123 en los grupos testigo que recibieron transfusiones de sangre natural, destaca el análisis.



Las hemoglobinas artificiales aumentaron 30% el riesgo de mortalidad con 59 crisis cardiacas fatales frente a las 16 del grupo de control, revelan los autores.



Estos ensayos clínicos suscitan preguntas sobre la inocuidad de estos productos y no demuestran tampoco beneficios clínicos concluyentes, destaca el doctor Charles Natanson, de los Institutos Nacionales estadounidenses de la Salud (NIH, pos sus siglas en inglés), y principal autor de estos trabajos.



Según el doctor, la FDA, la agencia estadounidense para los medicamentos, habría podido evitar una gran parte de estas muertes parando los ensayos clínicos hace 8 años, llevando a cabo un análisis de la mortalidad acumulada y evidenciando así el elevado riesgo presentado por esas distintas sangres artificiales, destaca el científico.



Pero la FDA no hace públicos los resultados de los ensayos clínicos proporcionados por sus laboratorios hasta que el producto no recibe la autorización de comercialización de la agencia.



Y a pesar de esta sobremortalidad, al menos una de estas hemoglobinas artificiales obtuvo, fuera de Estados Unidos, la autorización de salida al mercado mientras que cinco nuevos ensayos clínicos están en curso en ocho países y hay uno previsto en Estados Unidos, precisan los autores en un comunicado.