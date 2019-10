WASHINGTON / AP



Hillary Rodham Clinton aventaja a John McCain por nueve puntos en la reñida carrera por la candidatura presidencial, de acuerdo con una encuesta realizada por The Associated Press-Ipsos.



Los resultados de la encuesta refuerzan el argumento de Clinton de que es más atractiva para los votantes que su rival demócrata Barack Obama. Obama y el republicano McCain están empatados.



La encuesta dada a conocer el lunes da a la senadora de Nueva York y ex primera dama un nuevo tema para debatir, mientras trabaja por obtener el tan necesitado patrocinio para su campaña y por convencer a los cruciales superdelegados, que permanecen indecisos, para que la respalden en la prolongada lucha por las elecciones primarias demócratas.



De acuerdo con el sondeo, independientes, jóvenes y ancianos ayudaron a Clinton a ganar terreno en un hipotético duelo con McCain. La encuesta señala que Clinton supera a McCain 50 a 41%, en tanto que Obama sigue virtualmente empatado con McCain, 46 a 44%. Ambos demócratas iban casi al parejo de McCain en la encuesta previa realizada hace casi tres semanas.



Desde entonces, Clinton ganó las elecciones primarias en Pensilvania, lo cual planteó interrogantes de que Obama no pueda atraer a un sector de los electores más amplio necesario para triunfar en estados tan grandes en noviembre cuando el candidato demócrata compita contra McCain.





Obama a la defensiva

Al mismo tiempo, Obama se vio de pronto a la defensiva por su comentario acerca de que los habitantes de las pequeñas poblaciones de Estados Unidos estaban amargamente aferrados a la religión y a las armas de fuego, luego de haber quedado relegados en el proceso político. El senador por Illinois también continuó lidiando con los controvertidos señalamientos de su antiguo pastor, el reverendo Jeremiah Wright, de Chicago.



“No pienso que haya dudas de que en las últimas tres semanas su estatura (de Clinton) ha mejorado”, dijo Harrison Hickman, un encuestador demócrata independiente en las primarias. Hickman atribuyó la ventaja de Clinton a que muchas personas están pasado “del estado de enamoramiento” cuando eligen al candidato que les gusta más a un “estado de toma de decisiones”, donde determinan quién sería el mejor presidente.



Steve Lombardo, un encuestador republicano, añadió: “Esto sólo refuerza el sentimiento que muchos de los estrategas republicanos están teniendo justo ahora: que Clinton podría ser de hecho la más formidable candidata en el otoño por muchas razones, de las cuales una es que Obama parece no poder recuperar su seguridad”.



Casi la mitad de los encuestados por AP-Ipsos indicaron que la prolongada contienda demócrata demeritará las oportunidades del partido en noviembre, de los cuales más simpatizantes de Obama indicaron tener ese temor que los de Clinton.