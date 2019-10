Líderes de Santa Cruz ultiman referendo

LA PAZ / AFP



Líderes políticos del departamento de Santa Cruz preparaban ayer lunes los detalles para un referendo autonómico el próximo domingo, calificado de ilegal por el gobierno boliviano, mientras la OEA, que busca un diálogo que evite la violencia, enviará una nueva misión hoy martes.



El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición de derecha al presidente Evo Morales, manifestó la invariable decisión de esta región --que produce un tercio de la riqueza boliviana-- de aprobar su estatuto de gobierno autónomo, una suerte de Constitución local, mientras cuestionó el rechazo del Poder Ejecutivo a la consulta.



Los miembros del gobierno “están asustados porque se viene el cambio de verdad, sin odios ni rencores”, afirmó Costas, citado por el matutino El Deber, tres días después de proclamar que en el referendo del domingo nacerá “la segunda República”, lo que desató la crítica del oficialismo que consideró esa frase como la prueba palpable de que se busca dividir el país.





Se adelantan a la aprobación de nueva Constitución

Santa Cruz junto a Beni (noreste), Pando (norte) y Tarija (sur) empujan la formación de gobiernos autónomos, incompatibles con la Constitución que quiere aprobar el oficialismo de carácter indígena y estatista. La futura Constitución nacional plantea, además, limitar las extensiones privadas agrícolas, en su mayoría ubicadas en las regiones rebeldes.



La convicción de Costas contrastaba con las declaraciones hechas en La Habana por el canciller boliviano, el aymara David Choquehuanca, quien ratificó la línea gubernamental de no reconocer el plebiscito por considerarlo ilegal y secesionista.



“Unas cuantas familias han decidido llevar adelante estos estatutos autonómicos, que no tienen respaldo legal, que van contra nuestra Constitución política, no son viables, entonces nosotros como gobierno no vamos a aceptar la implementación de estos estatutos autonómicos”, declaró Choquehuanca en la capital cubana.