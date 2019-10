Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

28 Abril 2008 |

3:32 p.m. |

END

Venezuela: 4 muertos y 4 heridos al caer avioneta

CARACAS / AP

Cuatro personas murieron y cuatro resultaron heridas, cuando una avioneta privada se estrelló ayer lunes contra una vivienda en una zona residencial cercana al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El jefe de operaciones de los bomberos del Estado Vargas, capitán Miguel Calderón, declaró a la televisora estatal que la aeronave se estrelló contra una vivienda de tres pisos, en la localidad costera de Catia La Mar, cercana al Aeropuerto.



El accidente originó un fuerte incendio que requirió la intervención de los bomberos para extinguirlo. Calderón indicó que en el accidente perecieron cuatro personas, que no han sido identificadas, y otras cuatro resultaron heridas, de las cuales dos se encuentran graves. Entre los lesionados está el piloto del avión y tres personas que se encontraban dentro de la casa, señaló.



Líder de al-Qaida financiaba terrorismo desde la cárcel en España

MADRID / AP

Un juez español acusó a un prisionero de origen sirio de dirigir una célula de al-Qaida desde su celda en prisión. El juez de la Corte Nacional, Ismael Moreno, dijo en una acusación emitida el 16 de abril y obtenida por The Associated Press, que Imad Yarkas trabajó con otros dos sospechosos para financiar células terroristas. Uno de los otros dos implicados también está tras las rejas.



En una investigación que acabó en 2005, Yarkas fue declarado culpable de encabezar una célula terrorista. Yarkas cumple una sentencia de 12 años de cárcel. Tras un proceso de apelación, fue absuelto de un cargo de asociación ilícita en relación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.



Bush elogia a presidente de Guatemala por reformas

WASHINGTON / AP

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, elogió ayer lunes a su homólogo de Guatemala, Álvaro Colom, señalando que ha hecho grandes esfuerzos para combatir el narcotráfico y eliminar la corrupción en su país. Luego de una reunión en la Oficina Oval, Bush dijo que “Estados Unidos se siente complacido de poder ayudar a su gobierno de la mejor manera posible”.



Colom asumió el cargo este año y prometió modernizar la fuerza policial de Guatemala, afectada por serios problemas. También ha intentado impulsar una reforma impositiva y mejorar los servicios básicos, en un país donde la mayoría de sus habitantes viven en la pobreza.