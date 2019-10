Antorcha recorre ciudad vietnamita sin incidentes

Miles de personas vitorearon el paso de la antorcha olímpica el martes por la ciudad más importante de Vietnam, donde terminó el tramo internacional del relevo después de semanas de protestas e interrupciones de parte de manifestantes antichinos.



La antorcha ahora será llevada a los territorios chinos de Hong Kong y Macau y luego al resto del país anfitrión, incluyendo el Tíbet y la cima del Monte Everest.



El relevo tuvo un comienzo problemático en Ciudad Ho Chi Minh cuando la llama se apagó poco después de ser encendida a las afueras de un teatro de ópera del siglo 19. La antorcha fue encendida pocos minutos después.



Ciudadanos chinos, la mayoría que trabajan o estudian en Vietnam, fueron los más ruidosos entre el público en esta ciudad antes conocida como Saigón. Ondeando grandes banderas rojas, corearon ''¡Beijing! ¡China!'' al paso de la antorcha.



''Esto me pone feliz'', dijo Emily Chen, una obrera china que trabaja en una fábrica de Nike en Vietnam. ''Esto le da más poder a China''.



Vietnam le prometió a su poderoso vecino norteño y aliado comunista que no permitiría que manifestantes interrumpieran el relevo, aunque algunos realizaron una breve protesta en la capital.



Los manifestantes fueron detenidos después de desplegar un cartelón anti-China y por gritar ''boicot a la olimpiada de Beijing'' en un mercado en Hanoi, dijeron dos testigos bajo la condición de permanecer en el anonimato por temor a meterse en problemas con las autoridades. La policía no comentó al respecto.



El relevo de la antorcha ha sido entorpecido por manifestaciones y ha sido custodiado por medidas extremas de seguridad desde que salió de Grecia el 24 de marzo, convirtiéndose en una pesadilla de relaciones públicas para China.



Las protestas mayormente son en respuesta a la forma en que China aplacó las manifestaciones del mes pasado en el Tíbet, y la situación general de los derechos humanos en el país anfitrión de los juegos.



China y Vietnam tuvieron una guerra fronteriza en 1979, pero las relaciones entre ambos países mejoraron en años recientes.



La antorcha llegó a Vietnam procedente de Corea del Norte.