Crece la animosidad entre los partidarios de Clinton y Obama

WASHINGTON |

| 29 Abril 2008 |

8:53 a.m. |

AP



Los demócratas están cada vez más disgustados con el candidato presidencial que no respaldan, indican encuestas, lo que suscita temores de una derrota para Hillary Rodham Clinton o Barack Obama en los comicios de noviembre.



El sondeo de The Associated Press-Yahoo indica que los partidarios de Obama que desaprueban de la ex primera dama han pasado del 35% en noviembre al 44% este mes _ incluyendo un cuarto con opiniones muy desfavorables. Los partidarios de Obama a los que no les gusta Clinton dijeron que votarán por el republicano John McCain antes que a ella por un margen de dos a uno.



Entre los partidarios de Clinton, los que ven con antipatía a Obama han aumentado del 26 al 42 por ciento en el mismo periodo _ y las opiniones negativas se duplicaron al 20%. Los que tienen una opinión desfavorable dijeron que votarán por McCain antes que hacerlo por Obama por un margen de tres a uno.



La batalla por la postulación comenzó hace meses y podría continuar por lo menos hasta finales de junio, cuando concluyan las últimas elecciones primarias.



Obama sigue siendo el puntero en el número de delegados elegidos por voto popular, pese a los reveses sufridos a causa de los sermones y comentarios formulados por su antiguo pastor religioso.



Mientras tanto, la campaña de Clinton recuperó fuerzas tras su victoria de la semana pasada en Pensilvania, y la ex primera dama intenta obtener el respaldo de los superdelegados _ los burócratas y notables del partido que pueden votar por quien se les antoje. Ninguno de los dos candidatos podrá obtener los 2.025 delegados elegidos por voto popular necesarios para obtener la postulación, por lo que el apoyo de los superdelegados es crucial.



Sin embargo, la enconada campaña preocupa a algunos dirigentes demócratas, que se preguntan si tendrán tiempo suficiente para convencer a los seguidores del candidato perdedor que acudan a votar en noviembre.



''Si logramos que concluya esto para mediados de junio, creo que la situación podrá ser enmendada'', dijo el gobernador de Tenesí Phil Bredesen. ''Si continúa hasta fines de agosto, seré un verdadero problema''.



En unos comicios generales con McCain, Clinton le aventaja ahora por un 50 por ciento frente a un 41 por ciento. Obama sigue virtualmente empatado con McCain, 46 por ciento frente al 44 por ciento, según el sondeo de Associated Press-Ipsos difundido el lunes.