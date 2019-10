El Salvador mantendrá subsidios a servicios básicos por la crisis

El gobierno salvadoreño mantendrá los subsidios a los servicios básicos y aplicará un plan de austeridad para hacer frente a la crisis que afecta al país, informó este martes el presidente Elías Antonio Saca.



"Yo se que la situación en el El Salvador está díficil. Y no se vislumbra que esto vaya a cambiar en el corto plazo, debemos decirlo con honestidad", aseguró el mandatario en un mensaje a la nación.



"Quiero ser responsable y transparente con la nación: no vamos a salir ilesos, habrá consecuencias. No prometo milagros, sino creatividad, decisión, y trabajo", aseguró.



Saca salió así al paso de las quejas generalizadas de la población sobre el alto costo de la vida, y que es generado, según él, por "factores negativos" fuera de control local como los altos precios del petróleo y de los granos básicos, la recesión económica de Estados Unidos y la inestibilidad financiera y crediticia en varios países.



Por ello, mantendrá el subsidio a la electricidad y al gas propano y programas de asistencia como el Fondo para la Salud (Fosalud), "Red solidaria" que brinda alimentos y otorga 15 dólares a 90 mil familias de los 80 municipios más pobres del país.



Indicó que en el agro se entrega desde la última semana "semilla mejorada" a más de 400 mil pequeños agricultores.



Otra de las medidas, será "profundizar" la austeridad del gobierno y demás entes del Estado.



El mandatario adelantó que buscará "nuevos financiamientos blandos" en el mercado internacional para "fortalecer" la capacidad financiera y mantener los programas "solidarios" de apoyo a familias vulnerables.



"Como nación tenemos que reconocer que la situación que se avecina es uno de los más grandes desafíos que enfrentamos desde el fin de la guerra de los años 80. Por eso una vez más estamos llamados a mostrar nuestro coraje, nuestra fortaleza moral y una determinación para enfrentarla con valentía y serenidad".