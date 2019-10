Precandidata panameña desmiente apoyo de Chávez

La ex ministra de Vivienda panameña Balbina Herrera, precandidata a las elecciones de mayo de 2009 por el oficialista PRD, acudió este martes al Tribunal Electoral a presentar la lista de donantes de su campaña "para demostrar" que el presidente venezolano Hugo Chávez "no está" entre quienes la apoyan.



"También interpuse una denuncia para que esta institución investigue todo lo que está saliendo a través de Internet", para ver "quiénes son los responsables de estar transmitiendo o proyectando este tipo de campaña", dijo Herrera, afirmando "nunca" haber visto a Chávez.



La ex ministra se refería a los correos y direcciones electrónicas que relacionan su campaña a Chávez.



Herrera, que en los próximos meses deberá enfrentarse en las elecciones primarias del PRD al actual alcalde capitalino Juan Carlos Navarro, ha sido acusada de recibir apoyo económico de Chávez para alcanzar la Presidencia.



Herrera fue ministra de Vivienda del actual gobierno de Martín Torrijos y alcalde durante la época militar de Manuel Antonio Noriega (a quien varios sectores la vinculan políticamente) del populoso distrito de San Miguelito.