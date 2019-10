Obama marca distancia con su pastor

Barack Obama luchaba el miércoles por revigorizar su campaña por la nominación presidencial demócrata después de tomar claramente distancia de su ex pastor, en tanto él y Hillary Rodham Clinton siguen un forcejeo que está dividiendo al Partido Demócrata.



Con las primarias clave en Indiana y Carolina del Norte la próxima semana, la lucha entre ambos aspirantes le ha dado al virtual candidato presidencial republicano, el senador John McCain, varias semanas para unir a su partido y definir su agenda con pocos desafíos importantes de la oposición.



Obama convocó el martes a una conferencia de prensa para denunciar a su ex guía espiritual, el pastor Jeremiah Wright, cuyos polémicos comentarios y presentaciones publicas estaban amenazando con hundir la histórica campaña de Obama por la Casa Blanca. Aunque él mantiene una ventaja aparentemente inexpugnable en cuanto a número de delegados elegidos, la controversia de sus nexos con Wright le crearon a Obama un peso que le restó impulso político.



Obama se negó inicialmente a marcar distancia del teólogo, uno de los factores que le permitió a Clinton lograr una ventaja de casi 10 puntos porcentuales en las primarias de Pensilvania la semana pasada.



Ella ha usado su desempeño allí para alegar que los superdelegados clave del partido deberían apoyarla como aspirante demócrata con más probabilidades de ganar en la elección general de noviembre.



Hay aproximadamente 800 superdelegados, funcionarios y oficiales demócratas que pueden votar por cualquiera de los precandidatos sin tener en cuenta los resultados de las primarias del estado y las asambleas locales de partido.



Con sólo nueve estados y competencias territoriales por disputarse, Clinton no puede lograr los 2.025 delegados necesarios para la nominación sin capturar la mayoría de los superdelegados, que siguen sin mostrar preferencias.



Eso distanciaría a los líderes del partido de los votantes demócratas y podría ahondar aún más la división interna. Un sondeo reciente de The Associated Press-Ipsos ya muestra que muchos simpatizantes de Clinton y Obama preferirían respaldar a McCain si su precandidato no toma la nominación demócrata.



Polémicos comentarios del ex pastor de Obama



El martes, un Obama enfadado y sombrío criticó a su ex pastor después de semanas de defender sus obras buenas. Le dijo a reporteros que se sentía ultrajado por la ''actuación'' del pastor Wright al ofrecer una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa en Washington un día antes. El ardiente predicador repitió afirmaciones polémicas, como su creencia de que el gobierno estadounidense creó el virus del sida para afectar a los negros y que Estados Unidos ocasionó los ataques del 11 de septiembre de 2001 por su propia política bélica en otros países.



Los comentarios de Wright afectaron la campaña de Obama desde que fueron difundidos por primera vez el mes pasado y han sido considerados como uno de los factores que dañaron severamente su apoyo entre los votantes obreros blancos en Indiana y Carolina del Norte.



Obama rechazó rotundamente el martes las opiniones expresadas por Wright, quien ofició la boda del aspirante presidencial, bautizó a sus dos hijas y fue su pastor durante 20 años antes de su jubilación este año. El título del segundo libro de Obama, ''The Audacity of Hope'' (La audacia de la esperanza), fue tomado de un sermón de Wright.