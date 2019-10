"La OPEP no está en medida de producir mucho más petróleo", dice Libia

"La OPEP no está en medida de producir mucho más petróleo", dijo el miércoles el ministro libio de Petróleo, Chukri Ghanem, en un seminario en Londres, poniendo implícitamente en duda la capacidad de producción excedentaria que Arabia Saudita afirma poseer.



"No creo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tenga realmente una capacidad excedentaria de producción", dijo Ghanem en un seminario organizado en Londres por la consultora independiente Center for Global Energy Studies (CGES).



Según las estimaciones, la OPEP 12 (integrada por todos sus miembros menos Irak, que aún no tiene asignada una cuota) tendría la capacidad de producir de dos a tres millones de barriles por día por encima de su producción actual, y Arabia Saudita aseguraría por sí sola de 1,5 a 2 millones de barriles de esta capacidad excedentaria.



Pero según Ghanem las cifras de capacidad excedentaria suministradas por el cartel "no serían honestas", "especialmente de parte de algunos países que supuestamente tienen capacidades excedentarias de producción y "que tienen relaciones excelentes con Estados Unidos", que "a puertas cerradas" confesarían cifras bastante inferiores a los datos oficiales.



Una alusión transparente a Arabia Saudita, aliada tradicional de Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte de la capacidad excedentaria de la OPEP.



Al igual que varios miembros del cartel, Ghanem dijo que la OPEP ha perdido todo el control sobre los precios del petróleo, que flirtean con los 120 dólares el barril.



En su opinión, la escalada de los precios se debería al "miedo, la especulación, las guerras y embargos" y no refleja para nada la ley de la oferta y la demanda.



"Los stocks están completos, la oferta es superior a la demanda", afirmó el ministro libio.