Isla de Lesbos denuncia uso indebido de su nombre por grupo gay

Un tribunal griego tendrá que trazar la diferencia entre las mujeres homosexuales y las habitantes de la isla griega de Lesbos.



Tres isleños de Lesbos _ cuya poeta Safo cantó al amor entre las mujeres _ demandó a un grupo de los derechos gays por utilizar la palabra lesbiana en el nombre de su agrupación.



Uno de los demandantes dijo el miércoles que el nombre de la asociación, Comunidad Homosexual y Lesbiana de Grecia, ''insulta la identidad'' de los habitantes de Lesbos, llamados en español lesbios.



''Mi hermana no puede decir que es una lesbiana'', dijo Dimitris Lambrou. ''Nuestro destino geográfico ha sido usurpado por ciertas damas que no tienen relación alguna con Lesbos'', indicó.



Los tres demandantes quieren que la justicia prohiba al grupo usar la palabra ''lesbiana'' como entidad y para ello incoaron una demanda el 10 de abril. Los otros dos demandantes son mujeres.



Una vocera de la Comunidad Homosexual y Lesbiana de Grecia dijo que la medida es ''un chiste de mal gusto que raya en la discriminación''.



''No veo cómo la palabra puede ser un insulto'', afirmó Evangelia Vlami. ''No creemos que se pueda dudar de los diccionarios ... incluso las Naciones Unidas nos llama lesbianas''.



Llamada también Mitilene, como la capital, Lesbos es famosa por ser la cuna de Safo. La isla, y en especial la aldea en que presuntamente nació, Eressos, es uno de los destinos festivos favoritos de las lesbianas.



''No se trata de un acto de agresión contra las lesbianas'', dijo Lambrou. ''Que visiten Lesbos y se casen o hagan lo que quieran. Sólo queremos que (el grupo) retire la palabra lesbiana de su agrupación''.



Agregó que los demandantes seleccionaron al grupo por ser la única organización gay oficialmente inscrita en Grecia que utiliza la palabra lesbiana en su titular. El caso será ventilado el 10 de junio en un tribunal de Atenas.



Safo vivió a fines del siglo VII y principios del VI A.C, y es considerada una de las mejores poetas de la antigüedad. Muchos de sus poemas, escritos en primera persona y para ser acompañados por música, contienen referencias apasionadas al amor hacia otras mujeres.