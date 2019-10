Torrijos en Cuba se entrevista con Raúl y Fidel Castro

El presidente panameño Martín Torrijos se entrevistó el miércoles con su homólogo cubano Raúl Castro y habló por teléfono con Fidel Castro, en una visita oficial en la que suscribieron acuerdos de cooperación y examinaron el último periodo de relaciones diplomáticas binacionales.



''He tenido la oportunidad de revisar (con Raúl y Fidel Castro) todos los acuerdos que hemos venido desarrollando hace ya tres años en que volvimos a restablecer las relaciones, sobre todo la cooperación social'', dijo Torrijos a periodistas tras una recepción oficial en su honor.



Convocado en la mañana al Palacio de la Revolución para el recibimiento oficial con Raúl Castro, el mandatario panameño conversó por teléfono también con Fidel Castro, de 81 años.



Funcionarios de la delegación canalera indicaron que la entrevista telefónica fue muy ''prolongada''. De hecho Torrijos llegó dos horas más tarde de lo previsto a un encuentro con estudiantes panameños en la sede de la embajada.



Esta es la quinta visita a Cuba del panameño, cuyo padre, Omar Torrijos fue un entrañable amigo de los hermanos Castro y a los que siempre le agradeció su apoyo decisivo en los No Alineados en la década de los 60 para conseguir la devolución del canal transoceánico en poder de Estados Unidos.



Una de las actividades programadas para la delegación el miércoles fue precisamente la instalación de la primera piedra de un monumento a Omar Torrijos en la capitalina Avenida de los Presidentes.



Una maqueta que se develó ante Torrijos mostró una enorme piedra de la que parece emerger el legendario general con su clásico sombrero de pajilla.



Posteriormente, en el Palacio de la Revolución los presidentes atestiguaron la firma de un acuerdo energético por el cual Cuba compartirá sus experiencias en materia de ahorro.



Panamá dictó medidas para racionalizar el uso de los aires acondicionados y los carteles lumínicos debido a un pico de consumo que puso en alerta al sistema energético de la nación canalera.



Otros convenios fueron rubricados por la delegación --en la que viene el vicepresidente y canciller Samuel Lewis-- aunque no contaron con la presencia del mandatario, por ejemplo uno para ''analizar'' un pacto de ''complementación económica'', para incrementar el comercio binacional que actualmente alcanza los 250 millones de dólares.



Semanas atrás, el embajador panameño en la isla, Luis Gómez, dijo que actualmente se renegocia una deuda cubana con su país de unos 400 millones de dólares, de la cual espera cobrar el 45% en los próximos tres años.



Otro de los acuerdos firmados fue sobre pesca y educación especial.



Cuba y Panamá desarrollan un programa médico llamado ''Operación Milagro'' para la atención oftalmológica de personas de escasos recursos que la isla también mantiene con Venezuela.



Torrijos indicó que unos 20.000 panameños recuperaron su visión gracias a este plan. Además, más de 400 panameños están becados en la isla estudiando medicina con el compromiso de atender a las comunidades pobres cuando vuelvan a su país.



Torrijos retorna el jueves a Panamá.