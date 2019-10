Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

30 Abril 2008 |

3:58 p.m. |

END

Sindicalistas dicen que "Lugo es un presidente amigo"



ASUNCIÓN/AP

Los principales sindicalistas paraguayos coincidieron ayer miércoles en que “Fernando Lugo es un presidente amigo”, pero advirtieron que “le exigiremos el cumplimiento de sus promesas electorales”, como la creación de fuentes de empleos, según Bernardo Rojas, líder de una de seis centrales obreras. El mandatario electo, que asumirá el 15 de agosto, pronunciará un discurso hoy jueves en el acto principal durante las celebraciones del Día internacional de los Trabajadores. La Alianza Patriótica para el Cambio (APC), coalición integrada por diez partidos y una veintena de organizaciones sociales, sindicales y campesinas, con una diversidad de ideologías que van desde la derecha hasta la extrema izquierda, ganó las elecciones del 20 de abril con Lugo como candidato a jefe de Estado.



Hombre detenido por decir que atentaría contra presidente uruguayo

MONTEVIDEO/AP

El presidente Tabaré Vázquez restó importancia ayer miércoles a las amenazas que contra su vida lanzó un hombre que está siendo evaluado psíquicamente y que se encuentra detenido en la ciudad de Mercedes por orden de la jueza Rosana Canclini. “Primero, no hay que dramatizar. Segundo, ya actuó y con eficiencia la Policía. Ha actuado, además, con eficiencia el Poder Judicial. Actuaron, han armado los peritos los aspectos sicológicos para determinar en esta situación el estado de salud mental que tiene el que hizo las amenazas. Y no hay nada más”, dijo Vázquez a la prensa desde Dolores, donde concurrió a inaugurar obras del hospital local y donde, supuestamente, iba a ocurrir el atentado.



Colombia: narco muerto es confundido por su gemelo fugitivo

BOGOTÁ/AP

Las autoridades informaron ayer miércoles que un reconocido narcotraficante al que mataron en la víspera no era Miguel Ángel Mejía Múnera, sino su hermano Víctor, por el que también Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares. Un comunicado divulgado en el sitio de internet de la Policía Nacional explicó que se estableció la identidad plena de Víctor mediante las huellas digitales del cadáver, en el cual llevaba documentos de identidad de su hermano, “una estrategia que utilizaban frecuentemente y con la que confundían incluso, a los integrantes de sus propios anillos de seguridad”. El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que Víctor Manuel Mejía Múnera era un “reconocido narcotraficante y formador de bandas criminales al servicio del narcotráfico en los departamentos de Magdalena, Nariño, Arauca y Antioquia”.



Condenan a militar venezolano por ataques a embajadas

CARACAS/AP

Un tribunal local condenó a diez años y seis meses de cárcel a un general por su participación en los ataques con explosivos que sufrieron hace cinco años las sedes diplomáticas de España y Colombia que funcionan en Caracas. La estatal Agencia Bolivariana de Noticias informó que el general de la Guardia Nacional, Felipe Rodríguez, alias “El Cuervo”, fue condenado por asociación para delinquir e incendio en inmueble. Rodríguez, quien integró un grupo de militares que se rebeló contra el presidente Hugo Chávez en 2002 y fue dado de baja en 2003, fue acusado por la Fiscalía General de planificar los atentados con explosivos que sufrieron la embajada de España y el consulado de Colombia.



Mostrarán rollos del Mar Muerto en aniversario de Israel

JERUSALÉN/AP

Parte de los rollos del Mar Muerto formarán parte de una exhibición a la que asistirán en mayo el presidente estadounidense George W. Bush y otros dignatarios con motivo del 60 aniversario de Israel. Los manuscritos datan de hace 2,000 años y contienen casi la totalidad de la Biblia judía, así como textos cristianos de la primera época. Los segmentos exhibidos serán del Salmo 133, que proclama: “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía”. Existen unos 1,000 segmentos de los antiguos rollos. Ocho piezas figuran en una exhibición permanente en el Museo de Israel y el resto, incluyendo el Salmo 133, figura en poder de la Autoridad Israelí de Antigüedades, dijo un vocero.



Llegan a España tripulantes de atunero secuestrado por piratas

MADRID/AP

Los 13 tripulantes españoles del atunero Playa de Bakio, asaltado por piratas frente a la costa somalí, llegaron ayer miércoles a una base militar situada en las afueras de Madrid. Fueron recibidos en el aeropuerto por la ministra del Medio Ambiente, Elena Espinosa, antes de ser trasladados a otro aeropuerto para el regreso a sus hogares. Un portavoz del gobierno dijo que otros 13 tripulantes africanos quedaban en las islas Seichelles, a donde fue llevado el buque tras ser liberado. No quedaba claro de inmediato si permanecerían con la embarcación o si retornarían a sus respectivos países. No fue posible contactar de inmediato a los armadores del barco para que hicieran comentarios.



700 niños más infectados por virus mortal en China

BEIJING /AP

El número de niños infectados con un virus mortal en el oriente de China aumentó en casi 700 en los últimos dos días, informaron ayer miércoles los medios de comunicación estatales. El virus, llamado Enterovirus 71, ha matado a 20 niños desde que fue descubierto en marzo en Fuyan, una ciudad de la provincia de Anhui. No había ocurrido ningún nuevo caso fatal durante los últimos cinco días, dijo la agencia informativa oficial Xinhua, que agregó, sin embargo, que el número de casos aumentó a 1,884 en comparación con los 1,199 hace dos días.