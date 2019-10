Inmigrantes marchan en EEUU mientras candidatos cortejan su voto

Grupos pro inmigrantes marchaban este jueves en Los Angeles y otras ciudades de Estados Unidos para reclamar una reforma migratoria y denunciar las recientes redadas, mientras los candidatos a la Presidencia cortejaban el voto de la minoría hispana.



Las marchas se realizaban en varios estados y ciudades con importantes comunidades de inmigrantes, como Los Angeles, Chicago, Miami y Nueva York.



"Con las marchas de hoy se espera superar el millón de personas en todo el país", dijo a la AFP Javier Rodríguez, presidente de la Coalición 25 de marzo, uno de los grupos convocantes en Los Angeles.



En esa ciudad, la cifra de manifestantes oscilaba entre 4.500, según la policía y 10 mil personas de acuerdo con los organizadores.



"Basta de redadas, que no robamos nada", coreaban los participantes.



En Nueva York, unos 10 mil inmigrantes según la policía, en su mayoría hispanos, manifestaron pacíficamente con pancartas que decían "Alto a las redadas y las deportaciones".



El primero de mayo del año pasado la cifra fue claramente inferior al 2006. Hace dos años, cuando por primera vez se realizaron marchas multitudinarias en favor de los inmigrantes, más de un millón de personas salieron a las calles a pedir una reforma migratoria.



En 2008 sin embargo, las marchas apuntan a enviar un mensaje a otros destinatarios.



"El objetivo principal es enviarle a los candidatos a la Presidencia (el mensaje) de que el tema de la reforma migratoria lo tienen que plantear con fuerza y claridad en sus campañas políticas, para llegarle a la comunidad hispana y resolver la legalización de 13 millones de trabajadores indocumentados", señaló Rodríguez.



"No estamos apoyando a nadie abiertamente en estas marchas pero sí creemos que (el senador por Illinois Barack) Obama como presidente sería el más accesible de los tres (aspirantes) para nuestra comunidad, sobre todo después del apoyo de Bill Richardson", el gobernador demócrata de Nuevo México, de origen hispano, añadió.



Los candidatos demócratas reiteraron este jueves su voluntad de reformar las leyes de inmigración.



"Estoy comprometida a trabajar con el Congreso para presentar un proyecto de ley de reforma amplia de inmigración dentro de los primeros 100 días de mi administración", dijo la ex primera dama Hillary Clinton en un comunicado.



"Quiero otra vez expresar mi compromiso con la reforma de inmigración integral y que haré todo lo que pueda para traer orden y compasión a un sistema que hoy esta roto", señaló por su lado Obama.



El candidato republicano John McCain no se ha pronunciado durante la jornada.



Los términos "reforma amplia" o "reforma integral" son utilizados en Estados Unidos para referirse a un cambio en las leyes de inmigración que permita la regularización de unos 12 millones de inmigrantes indocumentados que se estima residen en el país, y el control de la inmigración clandestina a través de las fronteras.



En Los Angeles, donde vive una de las mayores comunidades hispanas en Estados Unidos, la Coalición 25 de Marzo, el Movimiento Nacional del Primero de Mayo, Hermandad Mexicana Transnacional y la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) convocaron a tres marchas que partirán desde distintos puntos del centro de la ciudad, para terminar con un mítin en los alrededores de la alcaldía.



"Deberían haber no menos de 100 mil personas. Va a ser un evento con mayor participación que el año pasado porque negociamos la unidad entre unos 230 grupos pro inmigrantes y porque estamos padeciendo redadas y violaciones laborales en estos tiempos de crisis por ser indocumentados", dijo a la AFP Juan José Gutiérrez, dirigente del Movimiento Latinos USA.



En Miami, sureste del país, unas 20 organizaciones de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, marcharán para "pedir al gobierno del presidente (George W.) Bush y al Congreso que aprueben una reforma migratoria justa, que se ponga fin a las redadas de inmigrantes, a las deportaciones y a la división de familias", dijo a la AFP Francisco Portillo, de la Organización Hondureña.



En Los Angeles algunos grupos invitaron a sus seguidores a concentrarse en el Parque McArthur, donde el año pasado la Policía de Los Angeles (LAPD) reprimió a una multitud en respuesta a unas personas que lanzaron botellas a los oficiales.



Este año no se han reportado incidentes.