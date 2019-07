Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Ataques suicidas dejan 30 muertos y 65 heridos en Irak

BAGDAD /AP

Un doble ataque suicida contra una procesión nupcial dejó por lo menos 30 muertos y 65 heridos, dijo la Policía ayer jueves. El primer ataque en la población de Balad Ruz, al noreste de Bagdad, fue obra de una mujer, dijo el mayor general Abdul-Karim al-Rubaie, un oficial del Ejército en el centro de operaciones de la provincia de Diyala. Diez minutos después, un hombre detonó su carga en momentos que los rescatistas intentaban ayudar a las víctimas del primer ataque, dijo el oficial. Aunque nadie se hizo responsable en principio, las características del ataque indican que fue perpetrado por al-Qaida en Irak. Horas antes, un automóvil bomba estalló al paso de una patrulla estadounidense en Bagdad, dejando al menos nueve civiles muertos y 26 heridos, dijo la Policía.



Indonesia: Aduana confisca tres cráneos humanos en aeropuerto

JAKARTA / AP

Tres cráneos humanos que eran enviados a Gran Bretaña fueron confiscados en el Aeropuerto Internacional de Jakarta, dijo ayer jueves un funcionario de aduanas. Los cráneos estaban empaquetados en cajas separadas con etiquetas que las identificaban como artesanía, dijo Eko Darmanto, Jefe de Aduanas en el Aeropuerto. Dos de los cráneos tenían talladuras y decoraciones, mientras que el otro estaba intacto. “La Policía está investigando un posible delito”, dijo a reporteros, y añadió que los cráneos provenían de la isla de Bali y se dirigían a Yorkshire por correo aéreo. La ley indonesia dictamina que cualquiera que intencionalmente saque restos humanos de una tumba para vender o coleccionar, enfrenta hasta 14 meses de cárcel.



EU ordena a Bielorrusia cerrar su embajada en Washington

WASHINGTON / AP

The Associated Press ha sabido que el Departamento de Estado ordenó a Bielorrusia cerrar su embajada en Washington y su consulado en Nueva York, y a su vez cerrará la Embajada de Estados Unidos en Minsk, al escalar una disputa diplomática. Funcionarios dijeron a la AP que se ha dado plazo a Bielorrusia hasta el 16 de mayo para retirar a sus seis diplomáticos en las dos misiones, y que la Embajada en la capital bielorrusa cesará de operar posiblemente hoy viernes. La medida, un paso anterior al corte de relaciones diplomáticas, es la más reciente en la escalada con la ex república soviética. Estados Unidos es un crítico implacable del presidente autoritario de Bielorrusia, y las relaciones se han deteriorado este año al presionar Washington por la liberación de presos políticos. El miércoles, Minsk dio plazo de 72 horas para que la mayor parte del personal diplomático estadounidense abandone el país.



Buscan cazar tiburones en México tras ataque mortal

ACAPULCO, MÉXICO / AP

Las autoridades dijeron que utilizan líneas de anzuelos con cebo, en un intento por capturar tiburones en la costa del Pacífico, donde uno de esos peces mató a un surfista estadounidense. Las autoridades anunciaron que el esfuerzo se lleva a cabo en la playa Troncones, al Oeste de Acapulco, dos días después de que un hombre de 24 años originario de San Francisco, California, fuera mordido en un muslo el lunes mientras se deslizaba en el mar. El joven, cuyo nombre no ha sido confirmado aún por las autoridades estadounidenses, se desangró tras llegar a tierra.



Bush recibirá a Martín Torrijos en la Casa Blanca

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush recibirá a su homólogo panameño Martín Torrijos el próximo lunes, anunció ayer jueves la Casa Blanca. Ambos mandatarios hablarán de varios temas, como la ampliación de libre comercio en el hemisferio y el mundo, el reforzamiento de la democracia y el desarrollo de económico en Latinoamérica, y el mejoramiento de la cooperación sobre seguridad. La reunión “resalta la fuerte y profunda amistad y cooperación entre Estados Unidos y Panamá, un amigo importante y aliado de Estados Unidos”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.



Critican a Cuba por falta de gremios independientes

WASHINGTON /AP

En el Día Internacional de los Trabajadores, un alto asesor del secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, criticó a Cuba por la falta de sindicatos independientes. “(En Cuba no existe) el derecho de formar y unirse a sindicatos, algo para recordar hoy, primero de mayo”, dijo ayer jueves Lino Gutiérrez, asesor de asuntos cubanos para el secretario de Comercio, durante un foro sobre Cuba.



Cientos de miles de cubanos conmemoraron el Día de los Trabajadores con una marcha por la Plaza de la Revolución, en La Habana. Fue la primera manifestación de Raúl Castro como presidente, quien reemplazó en febrero a su hermano Fidel.



Levantan prohibición de cazar elefantes en Sudáfrica

DAKAR /AP

El gobierno de Sudáfrica levantó ayer jueves una prohibición de hace 13 años para la caza elefantes, acción que causó indignación en los defensores de los animales y en grupos ecológicos, pues podría alentar a los cazadores a matar a los paquidermos para quitarles los colmillos. Los elefantes, en una época al borde de la extinción en ciertas partes de Sudáfrica, están prosperando. Se estima que su población crece a un promedio de más del 5% anual, gracias a una industria de los parques nacionales bien administrada. Las autoridades sudafricanas han anunciado que desean controlar la población de elefantes. Según funcionarios sudafricanos, los elefantes no tienen depredadores, y pueden convertir bosques en pastizales en pocos años si no se frena su expansión.