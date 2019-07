Bush dice que economía se va a recuperar

El presidente George W. Bush dijo el viernes que el lento crecimiento de la economía ''no es suficiente para estados Unidos'', pero que los nuevos cheques de rebaja de impuestos van a inyectar vida muy pronto.



''Esta economía va a recuperarse'', dijo Bush. ''Estoy confiado de que lo hará''.



Cheques de hasta 600d ólares para individuos y 1.200 para parejas comienzan a llegar a las cuentas bancarias de los contribuyentes esta semana. Son parte de un plan de estímulos económicos que incluye además exenciones tributarias para empresas como incentivo para invertir.



Bush dijo que es ''un intento vigoroso por inyectar vida'' a una economía que no acaba de recuperar el paso. Sus declaraciones se produjeron durante una visita a una planta de tecnología en un suburbio de San Luis.



En total, la economía creció apenas a una tasa de 0,8% en el primer trimestre del 2008. Esa fue la misma tasa que la registrada en los últimos tres meses del año pasado.



''Eso no es suficiente para Estados Unidos'', dijo Bush. ''Es un crecimiento positivo, pero podemos hacerlo mejor''.



Bush habló el mismo día en que el más reciente informe de empleos ofreció una gota de buenas noticias.



Las empresas eliminaron menos empleos en abril que en meses recientes, y la tasa de desempleo cayó a 5%, mejor que lo que se esperaba. Aún así, la economía ha perdido empleos en cuatro meses consecutivos, reportó el Departamento del Trabajo unas pocas horas antes del discurso de Bush.



''Lo bueno es que lo previmos'', dijo Bush acerca de la desaceleración económica.



Agregó que su gobierno y el Congreso _ estancados en muchos aspectos _ se las arreglaron para llegar a un acuerdo sobre el paquete de rebajas de impuestos.