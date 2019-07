EEUU: Cada vez más hispanos acusados de tráfico de cocaína

El énfasis de las autoridades en perseguir al abastecedor y no al consumidor de cocaína ha generado un significativo aumento en la detención de hispanos por el tráfico de esa droga en Estados Unidos.



Casi el 60% de los encausados son hispanos, según estadísticas oficiales de los tribunales estadounidenses.



La cifra ha ido subiendo año tras año y desde 1992 fueron sentenciados más hispanos que blancos y negros combinados por delitos relacionados con la droga.



Las autoridades dicen que esto se debe a que los agentes federales ponen más énfasis en la búsqueda de traficantes de México y Sudamérica que en la represión de los consumidores estadounidenses.



El tema de la raza en relación con la cocaína volvió a cobrar actualidad recientemente, cuando la Comisión de Sentencias del sistema judicial decidió aligerar las sentencias de las personas halladas culpables de consumo de crack. Más del 80% de los condenados por ese delito eran negros, según estadísticas que abarcan de 1992 al 2006. Menos del 10% eran blancos o hispanos.



El porcentaje de hispanos acusados de delitos relacionados con la cocaína, en tanto, subió continuamente, del 40% de 1992 al 58% en el 2006, de acuerdo con esas estadísticas. Paralelamente, la cifra de blancos encausados fue bajando, del 32% en 1992 al 14% hace dos años.



Las autoridades han dejado en claro que consideran más importante concentrar sus esfuerzos en los traficantes, en su mayoría negros e hispanos, y no en los consumidores.



El año pasado, por ejemplo, 445 personas fueron halladas culpables de posesión de drogas, según cifras del Departamento de Justicia mencionadas en un estudio de la Universidad de Syracuse. Y 12.209 personas --30 veces más-- fueron condenadas por tráfico, producción y distribución en el mismo período.



A fines de la década del 70 y principios de la del 80, la venta se concentró mayormente en la costa este. Los traficantes colombianos traían la droga por mar o aire a Miami y de allí la hacían llegar a Nueva York, desde donde era distribuida a otras regiones. Un kilo (2,2 libras) se cotizaba a 50.000 dólares, de acuerdo con Michael Sanders, agente de la agencia de lucha contra las drogas, conocida por sus siglas DEA.



''Era mucho dinero. Esto era algo para gente pudiente'', dijo Sanders. ''Para los estadounidenses blancos. Ellos eran los que la compraban''.



Cuando las autoridades comenzaron a golpear a los traficantes de Miami, la actividad se trasladó a los estados del sudoeste, donde los colombianos le pagaban a los mexicanos para que trajesen la droga por tierra a través de la frontera, indicó Sanders. Los precios bajaron drásticamente y hace poco la droga se cotizaba a 15.000 dólares el kilo en Houston y Nueva Orleáns.



Hacia el 2000, la mitad de los reos acusados de tráfico de drogas eran hispanos. Y si se toman en cuenta solamente los reos acusados de importar más de cinco kilos (11 libras), el porcentaje de hispanos es mayor todavía, 61%.



''No digo que no sea bueno apresar al consumidor'', expresó Sanders. ''Pero nuestra misión es desmantelar y entorpecer las actividades de los principales carteles. Ese es nuestro objetivo''.