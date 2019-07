Referendo es “irreversible”

WASHINGTON / AP



Pese a la oposición del gobierno boliviano, el referendo para ratificar un estatuto de gobierno autónomo en la provincia oriental de Santa Cruz es un proceso “a todas luces irreversible’’, dijo ayer viernes el enviado de la OEA, tras regresar luego de su tercer viaje en un mes al país andino.



El secretario de asuntos políticos de la Organización de Estados Americanos, OEA, Dante Caputo, agregó en una reunión del Consejo Permanente del organismo que ambas partes indicaron que están dispuestas al diálogo, pero las regiones en cuestión insistieron que el proceso de concertación debe contemplar la inclusión de los estatutos autonómicos en el texto constitucional.



Éste es el tercer viaje que el enviado argentino realiza a Bolivia desde fines de marzo y su segundo informe sobre los esfuerzos autonomistas en el país, dentro de la sede de la OEA. Caputo regresó a Washington tras reunirse el miércoles con el presidente Evo Morales y el prefecto de Santa Cruz (gobernador), Rubén Costas.





La violencia

El miércoles también fue el cierre de la campaña pro autonomía. Caputo agregó que su mayor preocupación ahora era el surgimiento de la violencia.



“Obviamente ésta es la preocupación central’’, dijo el enviado. “El objetivo es asegurar que no se desarrollen sucesos violentos y que las discrepancias se resuelvan por medio de negociación y prevenir un quebrantamiento de la institucionalidad’’.



Los esfuerzos para llegar a algún acuerdo han sido infructuosos en medio de acusaciones mutuas.



Los votantes de Santa Cruz, la provincia más rica de Bolivia, irán a las urnas el domingo 4 de mayo en un referendo para ratificar un estatuto que declara su autonomía política y administrativa.



El presidente Evo Morales ha calificado el plebiscito como “ilegal’’ y “separatista’’. Los departamentos que favorecen la autonomía --Cochabamba, Beni, Pando, Tarija, y Santa Cruz-- dicen que el referendo es vinculante.



Los prefectos de estas regiones enviaron una carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reiterando que el “proceso de concertación debe incluir los estatutos autonómicos y su inclusión en el texto constitucional’’.



El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, lamentó que Santa Cruz no haya considerado su pedido de detener el plebiscito y agregó que la “la situación en Bolivia no ha mejorado sino empeorado’’.



“Todos esperábamos que el diálogo se diera antes del 4 de mayo’’, dijo ante el Consejo. ‘’Lo que pretenden es constitucionalizar algo que está prohibido en nuestra Constitución’’.