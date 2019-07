Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Capo preso en EU patrocinó fiesta para niños

MÉXICO / AP

El presunto líder de un cartel de las drogas, preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, habría patrocinado una fiesta del Día del Niño en una ciudad fronteriza del norte del país, reportó la prensa mexicana. Los diarios Reforma y Milenio publicaron ayer viernes una fotografía con una manta firmada presuntamente por Osiel Cárdenas Guillén, señalado por las autoridades como el líder del Cartel del Golfo, y que en años anteriores ha sido señalado de estar detrás de otros festejos durante la celebración mexicana del Día del Niño en el norte del país. ‘’Feliz Día del Niño les desea su amigo: Osiel Cárdenas Guillén, ya que ustedes son el futuro de nuestro México. Su amigo: Osiel. C.G’’, se lee en la manta fotografiada, y que según los diarios correspondería a una celebración del 30 de abril en Ciudad Acuña, en el estado norteño de Coahuila y fronteriza con la ciudad de Del Río, Texas.



Evacuan poblados chilenos por erupción de volcán

SANTIAGO DE CHILE / AP

Centenares de personas fueron evacuadas ayer viernes de localidades del sur chileno por la erupción del volcán Chaitén, que lanzó una gran fumarola y mantiene una lluvia de ceniza sobre varios municipios, alcanzando hasta la provincia argentina de Chubut.



Lo complejo de la situación, que incluye el corte de agua potable y la imposibilidad de vuelos, hizo a las autoridades decretar alerta roja --la máxima emergencia-- en la zona, que obliga a tener transportes disponibles para evacuar a todas los habitantes en peligro. Las autoridades iniciaron la evacuación de centenares de residentes de remotas aldeas de la región de Los Lagos, en el extremo sur de Chile, debido a un enjambre sísmico provocado por la erupción del volcán Chaitén, próximo al poblado del mismo nombre, de 9.000 habitantes.



Alcaldes critican a congresista republicano por cerca fronteriza

McALLEN, TEXAS / AP

Funcionarios del sur de Texas que se oponen a la instalación de una cerca fronteriza están intensificando sus críticas a un congresista de Colorado que está en favor del muro. Los alcaldes de Brownsville y Eagle Pass dijeron ayer viernes que el representante Tom Tancredo insinuó falsamente que ellos creían que no había frontera entre Estados Unidos y México.



En una carta, el alcalde de Brownsville, Pat Ahumada, y el de Eagle Pass, Chad Foster, quien preside además la Coalición Fronteriza de Texas, dijeron que la insinuación es ‘’absurdamente (e) infantil’’ e hicieron notar que el Río Bravo es una clara frontera entre los dos países.



Canciller francés duda sobre liberación de Ingrid Betancourt

PARÍS / AP

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, dijo que no se siente muy optimista con respecto a la posible liberación de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, en manos de rebeldes de ese país.Kouchner dijo sin embargo que un reciente viaje a Latinoamérica resultó ‘’muy útil’’. Se reunió esta semana con las autoridades en Colombia, Venezuela y Ecuador. El gobierno francés ha hecho de la liberación de Betancourt una prioridad. La ex candidata, con la doble nacionalidad colombiano-francesa, se encuentra desde hace años en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al parecer su estado de salud es extremadamente delicado.



Falleció último sobreviviente de grupo que trató de matar a Hitler

BERLÍN / AP

Philipp Freiherr von Boeselager, al parecer el último sobreviviente de los conjurados para asesinar a Adolfo Hitler en 1944 mediante una bomba oculta en un portafolios, falleció a los 90 años. El mando militar alemán dijo ayer viernes que el mayor del ejército retirado falleció el jueves por la noche, aunque no aclaró la causa de la defunción. Von Boeselager formó parte de un grupo de oficiales que intentaron matar al Hitler el 20 de julio de 1944, y que suministró los explosivos para la operación que encabezó el coronel Claus Graf Schenk von Stauffenberg.



Japonés sancionado por ver sitios porno 780.000 veces

TOKIO / AP

Un funcionario japonés fue degradado por dedicarse a ver sitios pornográficos más de 780.000 veces durante sus horas de trabajo, a lo largo de un período de nueve meses, se informó ayer viernes. El sujeto, empleado del gobierno de Kinokawa, en el oeste de Japón, visitó sitios pornográficos desde junio del año pasado a febrero de 2008, dijo el funcionario local Tomiko Waki. Su nombre no fue dado a conocer. A pesar de la frecuencia de sus visitas a sitios pornográficos, ninguno de sus colegas estaba al tanto de sus actividades.’’Cada escritorio está separado de los otros’’, dijo Waki, al señalar que el sujeto entró a sitios pornográficos 170.000 veces solamente durante julio.



Capturan en Colombia al otro mellizo narcotraficante

MARIQUITA, COLOMBIA / AP

El reconocido narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera fue capturado por la policía, menos de 72 horas después de que su hermano gemelo y también narcotraficante, Víctor, cayera baleado por agentes policiales, descabezando a la banda ‘’Los Mellizos.



Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a cada uno de los hermanos gemelos.Miguel Ángel, de 48 años, fue atrapado el jueves cuando lo descubrieron oculto en un compartimiento secreto de un camión que era seguido por la policía gracias a pistas dadas por informantes.