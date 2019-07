Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Vuelve a cárcel ex gerente de Banco Nacional de Panamá

PANAMÁ /AFP

El ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Rafael Arosemena, condenado por malversación de fondos, volvió este sábado a la cárcel ‘El renacer’, tras un año de arresto domiciliario por motivos de salud, informaron fuentes penitenciarias.



Arosemena volvió a prisión después de que la Junta Técnica del centro penitenciario comprobó que su salud es “mejor” y “le permite volver”, dijo Luis Gordon, director del Sistema Penitenciario de Panamá, en un informe.



Agricultores argentinos retoman protestas

BUENOS AIRES /AFP

Agricultores argentinos en rebeldía contra la política fiscal discutieron el sábado en asambleas a la vera de estratégicas rutas del centro-este del país el rumbo que tomará la protesta a partir de mediados de la próxima semana, si no avanzan las negociaciones con el Gobierno.



La asamblea de más convocatoria tuvo lugar sobre la ruta 14 del Mercosur, en la provincia de Entre Ríos (centro-este), donde centenares de productores aprobaron mantener una tregua hasta el miércoles a la espera de una reunión clave entre dirigentes del campo y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.



Presidente peruano invoca a los bolivianos al diálogo

LIMA /AFP

El presidente peruano Alan García llamó el sábado a los bolivianos al diálogo para mantener la unidad en Bolivia, donde el domingo se celebrará un referéndum autonomista en la región de Santa Cruz, promovido por la oposición al gobierno de Evo Morales.



“Veré con mucha satisfacción que se fortalezca la unidad boliviana. Que no haya violencia y que no haya tanto encono”, dijo el mandatario a la prensa tras inspeccionar las obras del Proyecto de Licuefacción de Gas Natural Perú LNG en Pampa Melchorita en Ica (sur).



Declaran inhabitable Palacio de los Capitanes en Guatemala

ANTIGUA /AFP

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala declaró inhabitable el Palacio de los Capitanes de la Antigua Guatemala (unos 45 kilómetros al oeste de la capital), edificado durante el siglo XVI, informaron el sábado los medios locales.



“El edificio debe ser desalojado de inmediato porque puede colapsar: más del 80% de su estructura está a punto de venirse abajo”, alertó a medios locales el secretario general de la Conred, Alejandro Maldonado.



Ecuador desplegará aviones de combate en frontera con Colombia

QUITO /AFP

Ecuador desplegará en su frontera con Colombia 12 aviones de combate Súper Tucano de fabricación brasileña para evitar incursiones militares como la del 1 de marzo, que derivó en la ruptura de relaciones entre ambos gobiernos, dijo el sábado el presidente Rafael Correa.



El mandatario ecuatoriano precisó que su gobierno prevé comprar a Brasil 24 de esos aviones de ataque, la mitad de los cuales serán empleados para proteger la zona limítrofe, y el resto para entrenamiento.



Rice de vuelta en Oriente Medio para impulsar negociaciones de paz

JERUSALÉN /AFP

La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, volvió este sábado al Próximo Oriente para intentar impulsar las negociaciones de paz, con una serie de reuniones con autoridades israelíes y palestinas antes de la visita de George W. Bush a mediados de mayo.



Rice, que efectúa así su decimoquinta visita a Israel y los territorios palestinos desde que Bush anunció en julio de 2006 que quería reabrir el proceso de paz, tenía previsto cenar el sábado en Jerusalén con el primer ministro, Ehud Olmert, y viajar el domingo a Ramala (Cisjordania) para entrevistarse con el presidente palestino, Mahmud Abas.



Murió Leopoldo Calvo Sotelo, ex presidente del gobierno español

MADRID /AFP

El ex presidente del gobierno español Leopoldo Calvo Sotelo, que tuvo que afrontar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 durante su investidura, murió este sábado a los 82 años en Madrid, anunció la familia.



Calvo Sotelo, que ha fallecido de una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de Pozuelo de Alarcón (al norte de Madrid), había dirigido el gobierno español durante poco menos de dos años, entre febrero de 1981 y diciembre de 1982, siendo sucedido por el socialista Felipe González.



Correa denuncia espionaje militar a Constituyente ecuatoriana

QUITO /AFP

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció el sábado que miembros de inteligencia de su país espiaron sin su autorización a la Asamblea Constituyente, lo que se suma a la cadena de irregularidades que envuelve a los servicios secretos.



Correa reveló que “mandos medios con (la colaboración) de dos sargentos”, y a espaldas del ejecutivo y el alto mando, espiaron entre diciembre y enero al órgano que reforma la Constitución, controlado por el oficialismo.



Presentan en México iniciativa para legalizar cannabis

MÉXICO /AFP

Organizaciones ciudadanas y un partido minoritario presentaron a la Cámara de Diputados de México una iniciativa para reformar la Ley General de Salud que prohíbe el uso de la cannabis con fines medicinales, informó el sábado una legisladora.



“Alternativa Socialdemócrata en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley encaminada a permitir y regular el uso y la investigación médica y científica de las propiedades terapéuticas de la cannabis en México”, dijo la diputada Elsa Conde en conferencia de prensa.