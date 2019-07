Ciclón en Brasil deja 55 mil desplazados y un muerto

Un poderoso ciclón con vientos de hasta 100 kilómetros por hora (60 millas por hora) golpeó el sur de Brasil, causando la muerte de por lo menos una persona y obligando al desalojo de más de 55 mil, informaron las autoridades el domingo.



El capitán de la defensa civil, Luis Fernando Santos, declaró que el conductor de un autobús murió luego de que un árbol cayera sobre él, en el estado de Rio Grande do Sul.



Santos declaró que más de 50 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares en Rio Grande do Sul debido a los daños de inundación causados por la tormenta que comenzó la noche del viernes. Casi cinco mil más fueron desplazados en el estado colindante de Santa Catarina.



Santos señaló que la tormenta no había cesado completamente y que el número de personas afectadas podría aumentar.