Se hunde barco con 110 personas en el Amazonas

Un barco con 110 personas a bordo se hundió en la parte brasileña del río Amazonas, matando a por lo menos 12 personas y dejando decenas de desaparecidos, dijeron las autoridades.



El barco Comandante Sales transportaba a personas que regresaban de una fiesta cerca de la ciudad selvática de Manaus, informó el teniente coronel de bomberos Raimundo Rodrigues da Silva. El barco volcó en el río Solimoes, uno de los tributarios más grandes del Amazonas, antes de hundirse rápidamente.



No quedó en claro de inmediato qué tipo de barco era el Comandante Sales ni cuántos pasajeros estaba equipado para transportar.



Se recuperaron los cuerpos de diez mujeres y dos hombres pero había varias decenas de personas que seguían desaparecidas después del accidente el domingo temprano en el norte de Brasil, dijo Silva.



Las víctimas no habían sido identificadas y es improbable que el barco llevara una lista de pasajeros, precisó.



Es posible que el barco tuviera carga en exceso, pero todavía se investiga la causa del hundimiento, dijo Silva. Agregó que muchos pasajeros pudieron haber quedado atrapados dentro de la nave porque muchos estaban durmiendo cuando se hundió.



Los medios de comunicación locales informaron que algunos pasajeros sobrevivieron nadando hasta las orillas, pero Silva dijo que las autoridades no tenían un cómputo de sobrevivientes.



La Armada brasileña se unió a alrededor de 45 rescatistas, incluyendo a 15 buzos, en la búsqueda de víctimas y sobrevivientes.



El barco se hundió apenas unos meses después de que un transbordador de madera de dos pisos, que transportaba a más de 100 personas, chocara contra una barcaza que llevaba tanques de combustible por el río Amazonas, en ese entonces murieron 16 personas.