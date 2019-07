Brown promete cambios económicos tras derrota electoral

El primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, dijo el domingo que varios factores contribuyeron a que su partido sufriera su peor derrota en elecciones locales en los últimos 40 años, como la preocupación social por el aumento de los precios de alimentos, gasolina y electricidad.



Brown respondió a críticas de que los resultados de los comicios han causado gran desconfianza acerca de su liderazgo en las filas del Partido Laborista.



El partido obtuvo apenas un 24% de los votos en las elecciones del jueves en Inglaterra y en Gales. Los laboristas también perdieron el control de la alcaldía de Londres a manos del candidato conservador Boris Johnson.



''Me siento responsable. No hay excusas de mi parte para lo ocurrido'', dijo Brown a la cadena British Broadcasting Corp.



Al responder a críticas acerca de su personalidad adusta, Brown admitió que no era tan extrovertido como algunos votantes desean.



''Creo que es cierto que soy una persona que guarda la privacidad en el ruedo político'', dijo el primer ministro.



Sin embargo, se negó a aceptar que los votantes lo han abandonado, e insistió en que sigue siendo el mejor líder de su partido.



''Mis antecedentes son bastante ordinarios ... Entiendo lo que las personas están pensando y entiendo lo que las personas sienten, y creo que soy la persona adecuada para conducir al país en estos momentos difíciles'', dijo Brown a la emisora de televisión de la BBC.



Indicó que el gobierno debe ahora mostrar un plan ''claro e inequívoco'' para lidiar con el descenso de la actividad económica.



''Lo que preocupa más a las personas ... es que suben los precios del petróleo, que los precios de los alimentos suben, y están preocupadas por las cuentas de electricidad, y sobre sus estándares de vida, y hay incertidumbre sobre la economía'', señaló.