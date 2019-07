Adolescente en California da a luz mientras se duchaba

Una adolescente hispana de 17 años que mantuvo en secreto su embarazo dio a luz inesperadamente mientras se duchaba y después caminó cuatro calles hasta un hospital con el bebé aún unido a ella por el cordón umbilical.



''Sólo estaba un poco nerviosa'', cuando comenzó la labor de parto, declaró Xochitl Parra el viernes en el Centro Médico Saint Mary, mientras cargaba a su hijo Alejandro de 3,72 kilos (8 libras, 3 onzas).



La adolescente declaró que estaba sola tomando una ducha cerca de las 5:30 de la mañana del miércoles, preparándose para ir a la escuela, cuando comenzaron las contracciones.



''Sentí que su cabeza salía, así que me senté y pujé para que pudiera salir'', declaró.



Parra no llamó al número de urgencias 911 alegando que su teléfono estaba desconectado y que no quería despertar a los vecinos porque era muy temprano. En cambio, cubrió al bebé, se vistió y caminó al hospital.



La adolescente llegó a la recepción del hospital y pidió ayuda, declaró el doctor José Pérez, director de la unidad de cuidado intensivo natal.



''Todavía tenía la placenta y el bebé seguía unido a ella, así que todos le dijimos '¡No te muevas!''', declaró.



Pérez felicitó a la joven por actuar rápidamente.



''Pudieron desangrarse hasta morir. Gracias a Dios eso no pasó'', declaró el doctor.



Parra, estudiante de segundo grado del Politécnico de Long Beach, declaró que mantuvo en secreto su embarazo porque temía que su madre la fuera a ''correr de la casa''.