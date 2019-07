Toledo denuncia "tendencia al autoritarismo" de gobierno peruano contra ONGs

El ex presidente peruano Alejandro Toledo denunció a la prensa una "desproporcionada" campaña del gobierno contra las ONGs que defienden los derechos humanos, y advirtió que puede estar revelando una "peligrosa tendencia al autoritarismo".



"Ahora tenemos una campaña absolutamente desproporcionada e inoportuna contra las ONGs del Perú, particularmente contra las que luchan por la defensa de los derechos humanos", dijo el ex presidente (2001-2006) en el diario La República de este domingo.



Se ha activado desde el Estado "un mecanismo para someterlas, con lo que se afecta a uno de los pilares de la democracia: la sociedad civil organizada", afirmó. Esta actitud contra las ONGs "puede estar revelando una peligrosa tendencia al autoritarismo", agregó.



En los últimos días el presidente Alan García y los principales representantes del gobierno criticaron a la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) por enviar una carta al Parlamento Europeo, en la que señala que la guerrilla del MRTA estaba inactiva hace 8 años y que, por lo tanto, su peligrosidad estaba sobredimensionada.



Según el gobierno, esa misiva hizo fracasar los intentos por incluir al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, guevarista) en la lista de grupos terroristas de la UE.



Toledo sostiene que Aprodeh cometió "un error de concepto y de táctica".



"El MRTA es un movimiento terrorista esté vivo o muerto, pero eso no le da libertad al gobierno para perseguir a las ONGs", precisó.