Hugo Chávez responsabiliza a EEUU de disturbios durante referendo en Bolivia

El presidente venezolano, Hugo Chávez, acusó al gobierno de Estados Unidos y a la "oligarquía boliviana" de generar la violencia que provocó varios heridos este domingo durante la celebración de un referéndum convocado por la región boliviana de Santa Cruz sobre su autonomía.



"La violencia es responsablidad del imperio y de la agresión oligárquica de estos grupos que generalmente asumen nombres como sociedad civil pero son fascistas que andan con palos, con clavos, con piedras, arremetiendo con armas de fuego, atemorizando a un pueblo", dijo Chávez.



"Estamos, como todo el continente, preocupados por esta agresión contra Bolivia que viene desde afuera (...) Es la política del imperio, es un golpe contra Bolivia y un golpe contra América del Sur...", añadió Chávez en su programa semanal de radio y televisión 'Aló Presidente'.



Según el mandatario venezolano, Estados Unidos pretende impedir la unión de los gobiernos latinoamericanos de izquierda.



"Evo: desde aquí estamos contigo y con Bolivia (...) Los gringos no podrán con Bolivia, la hija predilecta de (Simón) Bolívar (...) Estas agresiones imperialistas de las desesperadas oligarquías contribuyen al fortalecimiento de las conciencias de nuestros pueblos", advirtió Chávez.



Por su lado, el canciller venezolano Nicolás Maduro destacó el rechazo internacional que ha recibido esta consulta autonómica en Bolivia.



"Podríamos decir ahora que somos muy optimistas, no sólo por la respuesta del pueblo a Evo Morales, sino por el respaldo internacional, de gobiernos del continente y del mundo" contra los proyectos autonómicos en regiones de Bolivia, indicó Maduro.



Al menos 20 personas resultaron heridas en choques esporádicos en recintos electorales durante el referendo convocado por el departamento boliviano de Santa Cruz, que consulta -en forma no reconocida por el gobierno- sobre un estatuto de autonomía, informó este domingo un portavoz boliviano.