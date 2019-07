Obama gana primarias en la isla de Guam

AGANA / AFP

Barack Obama derrotó a su rival Hillary Clinton en las primarias hacia las presidenciales de noviembre el sábado en Guam, pequeña isla del Pacífico que se proyectó a la escena nacional estadounidense a pesar del modesto peso de la consulta.



Obama ganó por escasos siete votos, para adjudicarse el triunfo en 14 de los 21 distritos de la isla, al finalizar con 2,264 votos contra 2,257 para Clinton, en esta isla que aporta 4 delegados para la convención demócrata que nomina al candidato.



En las primarias participó un 25% más de los 4,000 electores previstos. Los residentes de esta isla, a unos 12,900 km de Washington, aunque son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones de noviembre.



Ninguno de los candidatos estuvo personalmente en la isla, pero tanto Clinton como Obama difundieron multitud de spots en las cadenas de radio y televisión locales para invitar a los demócratas de Guam a participar en los caucus (asamblea de electores) del sábado.





Con la vista en Indiana

Mientras, Clinton y Obama centraban sus miradas en las primarias del martes en Indiana y Carolina del Norte, que se prevé jueguen un papel vital en la definición de la prolongada lucha por la nominación del partido.



En un discurso en Indianápolis, Indiana, el senador por Illinois indicó que el “sueño americano” se veía amenazado por la desaceleración de la economía y los altos precios del combustible y los alimentos.



“Esta economía no sólo amenaza nuestro bienestar financiero, atenta contra los más básicos valores que han hecho de este país lo que es: la idea de que Estados Unidos es el lugar donde puedes lograrlo si lo intentas”, dijo Obama.



Pero Clinton dijo que ella era la mejor opción para “realizar esos cambios reales en nuestras vidas cotidianas”, al hacer campaña en Wake Forest, Carolina del Norte.



Las encuestas favorecen a Obama en Carolina del Norte, aunque su ventaja se ha recortado en los últimos días. En Indiana la pelea está muy pareja. Los rivales se encuentran en la recta final de la batalla para definir el candidato que se medirá al republicano John McCain en noviembre.



Según la página web independiente RealClearPolitics.com Obama cuenta con 1,739 delegados contra 1,603 para Clinton.



Además de los 4 delegados que fueron designados en el caucus del sábado, Guam tendrá también 5 “súper delegados” en la Convención que se reunirá en Denver a fines de agosto para designar oficialmente a un candidato demócrata a la presidencia.



Según la versión en línea del diario local Pacific Daily News, Hillary Clinton y Barack Obama ya contarían con el apoyo de al menos uno de estos “súper delegados” cada uno.



Los “súper delegados” son aquellos que pueden votar por cualquier opción, y son, según los analistas, los que terminarán de inclinar la balanza hacia algún candidato, toda vez que ni Obama ni Clinton pueden ya alcanzar la cantidad mínima de delegados para adjudicarse la nominación.





Forcejeo se mantiene

La suerte no está echada y los dos rivales no se rinden: los precandidatos demócratas, Clinton y Obama forcejean antes de las primarias de Carolina del Norte (sureste) e Indiana (norte), previstas para el martes.



Invitada durante una hora por la cadena de televisión ABC, la senadora por Nueva York se presentó como la mejor para derrotar al republicano John McCain en noviembre. “Cuando el proceso finalice a principios de junio, la gente examinará los diversos factores y decidirá quién es el candidato más sólido”, declaró. “Estoy en medida de enfrentar al senador McCain”, añadió.



Por su parte, en la cadena de la competencia, NBC, Barack Obama se expresó de nuevo sobre su ex pastor, el controvertido reverendo Jeremiah Wright, y estimó que “echó leña al fuego” la semana pasada con declaraciones “fundamentalmente” opuestas a su propia visión de Estados Unidos.