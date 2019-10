Cuba celebra condena de la ONU a embargo de EEUU

Cuba celebró el martes como un "knock out fulminante" la condena por 184 votos en la ONU contra el embargo estadounidense, al destacarla como un "récord histórico" que se produjo pocos días después de que el presidente George W. Bush defendiera su vigencia.



"Rotunda victoria", "abrumador respaldo a Cuba", "histórico triunfo", destacaron los informativos locales al subrayar que la resolución contra el embargo fue aprobada en la Asamblea General de la ONU con 184 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.



Desde Nueva York, el canciller Felipe Pérez Roque destacó la victoria de su país como "un knock out fulminante" a Bush, y la calificó de "histórica" y de un "valor especial" por la votación récord y porque se produce a una semana de que éste anunciara que mantendrá esa política y pidiera a la comunidad internacional crear un fondo para presionar por la transición en la isla.



En declaraciones en Nueva York, Pérez Roque afirmó que el líder cubano Fidel Castro, alejado del poder desde julio de 2006 debido a que convalece de una crisis de salud, "siguió en directo por televisión el debate".



"Fidel es el artífice principal de esta victoria, porque encarna como nadie la voluntad de los cubanos de ser un pueblo libre, pese a los bloqueos y agresiones que hemos sufrido", manifestó.



Casi U$ 90 mil millones en perdida

El texto presentado por Cuba, que pide el levantamiento del embargo vigente desde hace 45 años, ha sido aprobado con un creciente apoyo por 16 años consecutivos, al pasar de 59 votos en 1992 a 179 en 2004, 182 en 2005, 183 en 2006 y a 184 en esta ocasión.



La prensa cubana, bajo monopolio estatal, dedicó amplios espacios al tema y la televisión tenía previsto reseñar las incidencias de la votación y el discurso del canciller en la ONU.



Un suplemento especial del semanario humorístico "Palante" circuló este martes con caricaturas relacionadas con el embargo. Su portada muestra a Bush cabalgando sobre un dinosaurio que representa el bloqueo y el cual le dice: "De todos modos, nos vamos a extinguir".



El diario Juventud Rebelde publicó que el relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, el suizo Jean Ziegler, de visita en Cuba, calificó el embargo como una "arrogancia unilateral" y "un ataque" al orden internacional y a la Declaración de Derechos Humanos.



La Habana señala que el bloqueo es "cruel y genocida", que ha dejado 89 mil millones de dólares en pérdidas e impacta directamente en la vida de los 11,2 millones de cubanos, dos tercios de los cuales nacieron bajo esa política.



Washinton minimiza

No obstante, Washington, que restó importancia a la votación en la ONU, y un sector de la oposición interna afirman que el gobierno cubano utiliza el embargo como "pretexto" para justificar sus errores en la administración económica del país.



"Creo que los dichos del presidente siguen en pie", dijo este martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Gordon Johndroe.



Para Martha Beatriz Roque, opositora de línea dura, "el primer embargo que hay que quitar es el que tiene el gobierno cubano al pueblo".



Otros miembros de la disidencia, como Manuel Cuesta y Oscar Espinosa, expresaron críticas al bloqueo.



Previo a la votación, Cuba organizó actividades de condena al embargo. La leyenda del ballet Alicia Alonso, de 86 años, envió el viernes una carta a intelectuales y artistas de Estados Unidos para pedirles que alcen su voz contra el "cruel bloqueo".